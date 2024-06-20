朗豪坊Cinema City約滿｜577萬最貴租戲院　日賣1,800戲票才維本

將於下月中離場的旺角朗豪坊Cinema City，因位處旺角核心地帶，過去多年來貴為票房之冠，尤其是第一代承租的UA院線，按年營業額高逾1.1億元，收入非常可觀，一直為各大電影院線爭奪的「肥豬肉」。至2014年UA朗豪坊約滿，改由電影老闆黃百鳴旗下Cinema City以10年租約高達6億天價總金額承租，現時每月租金達577.6萬元，為全港最貴租戲院，即每日至少要賣出1,835張戲票才足夠交基本租金，大約做到每日三成多票房。



Cinema City約滿後，戲院舖位暫未知下任承租者花落誰家，香港電影工作者總會發言人田啟文指出，相信以目前電影市道，很難再有院線可以高達600萬元天價月租去承租，除非業主減租，他說：「原租（原價承租）真係冇咩可能㗎喇，如果我係持份者，我都會要求減租。」



戲院｜旺角朗豪坊Cinema City約滿7月中離場 同系星影匯亦將告別

旺角朗豪坊Cinema City為全港最貴租戲院，高達577.6萬元。(吳美松攝)

翻查資料，旺角朗豪坊商場於2004年開業時，戲院舖位由UA院線（現已結業）承租，當年租金僅約50萬元，連同兩成營業額分成等，月租共約120萬元，而該舖位因位處旺角核心，極具地理優勢，多年來都是票房之冠。據資料顯示，朗豪坊UA當時按年營業額高逾1.1億元，即每月有逾900萬元營業額，以當年每張戲票價錢約45至60元計，加上當時電影市道仍然暢旺，該舖位一直被各大電影院線所爭奪。

至2014年朗豪坊UA的「十年之約」屆滿結業，資料指UA離場前一年的月租為240萬元，黃百鳴旗下的Cinema City於同年7月奪得承租權接手，以月租約483萬元租入，即加幅高達一倍，「十年之約」總價高達6億元，為全港最貴租戲院，現時月租按年遞增至577.6萬元，黃百鳴當年受訪時表明對市場充滿信心。

對比於2014年同期承租的戲院，嘉禾院線承租的奧海城The Sky戲院，當時基本月租為105萬元；而尖沙咀The One戲院舖位，2014年由百老匯院線承租（現已轉為MCL院線）的基本月租約90萬元，都與Cinema City朗豪坊的天價相距甚遠。

根據Cinema City朗豪坊現時月租計算，即每日至少要有19.3萬元營業額，以每張正價戲票105元計，每月需賣5.5萬張戲票，即每日要賣出1,835張戲票才足夠交基本租金。而以全院6間影院、全日共有約34個場次來計，提供逾6,000張戲票，即每日要做到三成多生意，還未計其他開支，包括員工薪金及雜費等。

近年電影市道陷低迷，由疫情至今的四年間，共有16間戲院結業，包括UA戲院全線落幕，今年4月，嘉禾啟德和銅鑼灣總統戲院更於10日內先後結業，相當慘淡。除了受經濟不景影響，還有港人北上消費熱潮及電影串流平台等，在如此嚴峻的景況下，電影院線是否還有能力以天價承租這個戲院界的「黃金舖位」呢？

香港電影工作者總會發言人田啟文指出，電影業有旺淡季，很難為每日訂標準去計算，但以目前電影市道，的確很難再有院線可以高達600萬元天價月租去承租，除非業主減租，他說：「原租（原價承租）真係冇咩可能㗎喇，如果我係持份者，我要租嘅話，我都會要求減租，呢個係人心所向。」

他又指，以地理位置來說，朗豪坊確實有競爭優勢，「係強嘅」，但今時今日的確有商榷餘地。現在的投資者或已在經營戲院的持份者，受市道影響，大部份都變得相當審慎，會認真了解是否有利可圖，「仲會唔會覺得用唔返以前個好景時嘅承接租金去做呢」，他認為持份者現時有空間去計劃。

𠵱家其實要做戲院嘅人，真正要做嘅唔係冇得選擇㗎嘛，好多地方都吉咗，可以慢慢傾，慢慢嚟部署㗎嘛。 香港電影工作者總會發言人田啟文

田啟文稱，雖然商場可以堅持為租金企硬，但「繼續有人做戲院係着數過佢（商場）重新去規劃」。

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