山姆超市｜送港開通兩周遇海關政策調整　食品飲品今起暫無法訂購

【山姆超市/北上消費/深圳山姆】深受港人歡迎、成為北上指定熱點的大型倉儲超市山姆，本月7日開通直郵香港服務後，以「即日訂、次日送達」為最大賣點，吸引大批香港粉絲紛紛在程式上自行訂購，搶去不少香港山姆代購生意，令一班代購叫苦連天，恐面臨末日。



不過，山姆官方直郵香港服務運作僅兩個多星期即觸礁，今日（24日）有香港粉絲在山姆官方程式訂貨時，發現全部食品和飲品類都無法訂購，顯示為「僅門店可售」，出現重大異常，在部分山姆代購群組熱議。有港人稱曾向山姆客服查詢，獲回覆稱因貨量不足，但有不少人認為事不尋常，可能與內地清關問題有關。



記者今日以山姆會員向官方客服查詢，獲回覆因「目前基於海關對商品管理的政策調整」，如果顯示為僅門店可售貨品，就無法在網上訂購。換言之，港人最愛買的山姆乾貨類食品，都無法透過官方直郵送港。



記者今日(24日)下午以山姆會員身份向官方客服查詢，到底為何不能從手機程式訂購乾貨食品類送港，獲回覆表示是「基於海關對商品管理的政策調整」、「我們正在積極處理這個問題」。(山姆官方程式截圖)

山姆官方直郵香港一向不包括訂購直送生鮮食品及冷藏食品類，所以該些貨品會顯示為「僅門店可售」，不能放入購物車內；但乾貨類食品和常溫飲品等，為港人熱愛訂購貨品。不過，記者今日（24日）發現山姆官方手機程式出現異常，所有食品和飲品，即程式上分類一欄的「休閒零食」、「名酒水飲」及「糧油乾貨」，包括以往可以訂購送港的餅乾、堅果、麵食、薯片糖果零食類、罐頭、汽水，甚至連樽裝水都不能訂購，全部都顯示為「僅門店可售」，換言之是無法訂購送港。其餘家居用品、電器及美妝等生活用品則不受限。

山姆官方程式上，多款餅乾包括三大熱門款式，都顯示為「僅門店可售」，無法放入購物車訂購送港。(山姆手機程式截圖)

記者今日下午以山姆會員身份，透過官方手機程式向客服查詢，到底為何無法訂購乾貨類食品，客服以文字訊息回覆稱「目前基於海關對商品管理的政策調整，暫無法選購的商品，我們正在積極處理這個問題的」，又指「目前在APP裏面，如果可以加入購物車並提交香港直郵訂單的，這樣的商品是可以選購得到」，即使是普通的薯片零食也不能。但到底何時才能恢復正常，客服則指不清楚，似乎是遙遙無期。

有部分山姆代購群組今日都有熱議，有人稱曾向官方客服查詢，獲回覆是因為貨量不足，但過往未曾出現類似情況，不少人猜測與清關問題有關。原本山姆開通直郵香港服務，搶去香港山姆代購不少生意，甚至有代購擔憂長此下去要轉行，惟經過今日事件，有不少人都表示會改回找代購入貨。

山姆跨境直郵香港服務於6月7日開通，主打五大亮點，包括官方直郵、次日到達、支持送貨上門/自提、本地支付方式及專屬粵語客服，配送範圍更遍及全港，每日下午1時截單，最快翌日送達；離島部分地區都可送貨，但要隔日才送到。首公斤收費30元，其後每公斤收4.5元，10公斤運費約70元，顧客可在官方手機程式落單訂購。

▼2024年6月7日 山姆超市宣布開通跨境直郵香港服務▼



▼2023年12月 山姆超市內港人掃貨情況▼



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