新田科技城｜城規會會議團體反填塘　林超英：損國家濕地保育工作

城規會今日（2日）繼續就新田科技城填塘和發展而修訂的草圖開會，今日安排環保團體進行申述，前天文台台長林超英在會上申述指，米埔濕地為「國家濕地事業嘅名牌」，新田科技城會影響到深圳福田紅樹林濕地，有損國家聲譽。



上屆政府提出北部都會區概念，當中包括在新田一帶建設「科技城」，並將連同港深創新及科技園，提供合共300公頃的創科用地。（資料圖片）

林超英稱不利香港與內地關係：呢個黑鑊香港邊孭得起？

城規會今日繼續就新田科技城填塘和發展而修訂的草圖開會，今日安排環保團體申述，反對新田科技城中創新科技發展園區佔用濕地的林超英指，國家現時重視保育濕地，「目前規劃違反國家政策同埋與周邊地方嘅協議，通過嘅話等於『大香港主義』、『香港例外主義』，係不利香港同埋內地嘅關係。」

林超英形容米埔濕地為「國家濕地事業嘅名牌」，他稱，新田科技城會影響到深圳福田紅樹林濕地，「如果俾外國勢力以香港填濕地借題發揮，污蔑國家領導全球保育濕地嘅努力，損害國家聲譽，呢個黑鑊香港邊敢孭得起？」

他又提到，2023年《新時代的中國綠色發展》白皮書指，需要「堅定不移走生態優先綠色發展之路」，但新田科技城毁壞高質量環境，「絕對唔係高質量發展，係極大嘅諷刺。」

前天文台台長林超英在會上申述指，米埔濕地為「國家濕地事業嘅名牌」，新田科技城會影響到深圳福田紅樹林濕地，有損國家聲譽。（資料圖片）

城規會委員徐詠璇質疑林超英的說法指，現時中國要成為科技強國，建立科技城為勢在必行，創科亦為「八大中心」之一。

林超英回應稱，支持科技創新發展，在2021年提出新田科技城時，發展位於新田公路南，不涉及濕地，但在2023年提出的計劃突然把相關用地轉至北邊，涉及一大片濕地，「原來政府要搵係搵到啲地方做IT 地，係唔知點解唔肯搵。」

▼5月17日 環保署公布新田新田/落馬洲環評報告▼



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相關負責專員解釋指，當時提出發展新田公路南的為「新田/落馬洲發展樞紐」，是在2019年展開的研究，當時香港定位並未納入發展成國家創科中心，只有少數土地被規劃成創科用地。相關發展在2021年3月才提出，因此需要大力提升發展創科土地，因而把創科地搬至北邊，與深圳產生協同效應。

觀鳥會指環評報告存缺陷 照單全收有被挑戰風險

香港觀鳥會高級保育主任黃雪媚在會上表示，新田科技城環評報告存有缺陷，未有覆蓋拉姆薩爾濕地，若城規會「照單全收」，通過草圖，將有被挑戰的風險，希望城規會謹慎處理。