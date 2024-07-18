周末市集｜中環海濱辦香港、台灣、日本文創市集　邀台灣樂團表演

中環海濱明日（19日）起一連三日，舉辦香港、日本、台灣三地合作的《海夏///文創祭》文創市集，超過200個手作攤位和本地插畫家參與，包括越洋參與的日本、台灣單位。同場舉辦親子大豆蠟燭和咖啡渣盆栽工作坊，並有音樂會邀請台灣樂隊「冰球樂團」以及多支本地樂隊和唱作人表演，免費入場。



《海夏///文創祭》活動一覽。

香港、台灣、日本三地文創攤檔 齊集中環海濱

《海夏///文創祭》由本地的「白紙市集」、日本市集單位「KODAWARI のいと」及 台灣市集單位「LA RUE Market & Mori Market 森之市」聯手舉辦，超過200個攤檔包括烘焙、寵物用品、服飾、紙品創作、手作蠟燭、首飾等原創設計，來自本地、台灣和日本的手作單位。

《海夏///文創祭》設親子工作坊。

本地插畫家駐場畫人像畫、大豆蠟燭親子工作坊

多名本地插畫家駐場畫卡通人像畫，包括東尼電機、DDHK及Johnee Lau，場內亦設有互動藝術專區，邀本地插畫家Jason Tommy小塗蛙及Johnee Lau以Doodle為創作風格，在巨型裝置畫畫。

市集設親子工作坊，教市民以大豆製作蠟燭及以環保咖啡渣製作多肉植物花盆，讓大家學會以環保素材為原料製作生活中的家用品，實行綠色生活，可以寓學習於娛樂，是最佳的親子互動工作坊。

台灣「冰球樂團」、本地樂隊表演

同場舉辦音樂會，邀請台灣樂隊「冰球樂團」，及多支本地樂隊和唱作人表演，包括Luna and The Bosin、話梅鹿、COPAK、MIC 周卓盈、熱血躺平族、HEDGEHOG、Noisy Charlie、kkisnotemo、RAM、Clave、開鎖佬Locksmiths、陳懿Christy Chan及社畜搖滾。

《海夏///文創祭》活動場地。

《海夏///文創祭》

日期：2024年7月19至21日（周五至周日）

時間：下午2時至晚上9時

地點：中環海濱活動空間（入口位於3號閘口，近添馬公園）

費用：免費入場