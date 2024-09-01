灣仔春園街投注站重開　新增VIP房間供網紅用作賽馬直播或講解

位於灣仔春園街的賽馬會投注站今日（1日）重開，為第6間賽馬會體驗店。裝修日本昭和風情為主題，新增日西式餐廳，可容納約50位客人同時用餐，有澳洲M5+和牛及蒲燒鰻魚豪氣定食等菜式。另特別設VIP房間（名字暫定），供網絡紅人用作賽馬直播或講解賽馬知識之用。



灣仔春園街的賽馬會投注站約3,000平方呎，是賽馬會第6間體驗店。（董素琛攝）

投注站20年來首次大改造 裝潢以日本昭和情懷為主調

春園街投注站佔地3,000平方呎，位置除鄰近重點發展的核心商業大樓及香港地標，20年來首次大改造，裝潢以日本昭和情懷為主調，與灣仔謝斐道及軒尼詩道兩間場外投注處風格截然不同，照顧各種顧客的需求。

灣仔春園街的賽馬會投注站約3,000平方呎，是賽馬會第6間體驗店。（董素琛攝）

提供日西式餐 非賽馬日與賽馬日的餐牌菜式不同

新增的餐廳為顧客提供日西式餐，菜式由Sensory Zero供應。餐廳採用日式茶舍設計，並放置多款懷舊擺設，可容納約50位客人同時用餐。餐廳在非賽馬日亦會開放予市民光顧，但在賽馬日便需預先經馬會網站訂座。非賽馬日與賽馬日的餐牌菜式不同，而賽馬日餐牌會每隔兩星期更換一次。非賽馬日餐牌菜式如下：

1. 流心布袋芝士.蕃茄沙律 $168

2. 澳洲M5+和牛及蒲燒鰻魚豪氣定食 $238

3. 漢堡扒配東京炒麵 $108

4. 一生最高之焦糖布丁 $75

5. 甜蜜白雲忌廉梳打 $58



另外，投注站亦新增VIP房間（名字暫定），供網絡紅人用作賽馬直播或講解賽馬知識之用。相較傳統投注站，賽馬會體驗店增設了餐飲、消閒及數碼化投注的娛樂設施，為顧客提供更全面的投注娛樂體驗。

投注站的日西式餐由Sensory Zero提供，價錢由$58至$238不等。（董素琛攝）

馬會：特別是針對年輕顧客

賽馬會客戶策略、體驗及創新事務執行總監侯德洋強調，提升整體場外投注處體驗是特別是針對年輕顧客，包括豐富體驗店內充滿活力的體育娛樂氛圍，提供愉悅的用餐體驗，並提供各種飲品以提升整體現場氣氛，以及推行線上到線下的寓教於樂活動。