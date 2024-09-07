舒適堡停業｜有健身中心推出轉會優惠搶客　消委會提五大過渡建議

有38年歷史的舒適堡Physical健身中心，周五（6日）宣布即日起暫時全線結業。不少會員已簽下了長約，大部份以預繳方式支付費用，不少人餘下多年會籍及健身課堂課程無法使用，頓成苦主。記者發現，坊間有約10間不同規模的健身中心，乘勢推出轉會優惠，吸納舒適堡會員「過檔」。但記者發現部份健身中心有明文條款，要求轉會苦主需加簽12個月合約；但也有部份標榜按月收費，無需預繳，亦不會有任何強迫銷售。消委會提醒消費者應先向健身中心瞭解及細心考慮相關過渡安排，再作決定。



舒適堡位於旺角荷里活商業中心分店未有開門，但也沒有張貼結業告示，僅有「颱風下分店安排」告示。（資料圖片/郭梓謙攝）

自舒適堡健身中心周五（6日）宣布即日起暫時全線結業的消息傳出後，有大批舒適堡會員在網上社交平台留言表示，還餘下不少健身課堂及多年會籍，若舒適堡不再重開，便不能再使用，恐怕見財化水；亦有不少愛好健身的舒適堡會員，急於尋求另一間健身中心「過檔」。

記者發現，在舒適堡宣布結業後，即日有多間不同規模的健身中心在社交平台貼出轉會優惠廣告，有部份是開宗名義推出現有舒適堡客戶專屬的轉會優惠；亦有健身中心推限時轉會優惠，務求盡量吸納該批苦主轉會。

不過，該些優惠都可能附帶特別條款，除了必須出示包括舒適堡等其他健身中心會員證明，有些可能需要額外購買會籍或12個月通行證，例如其中一間健身中心標明舊有合約剩餘3年或以下有效期，需要購買一年按月收費計劃，若剩餘3年或以上合約期，則要購買兩年按月收費計劃，便可補回使用所有餘下的舊有會籍，作出會籍過渡安排。但各間健身中心所列條款不同，市民事前必須加緊留意及細心考慮，慎防因一時心急，誤作決定。

對於計劃過渡至另一健身中心的人士，消委會建議消費者事前應向健身中心瞭解及考慮以下事項，再作決定，包括過渡計劃是否牽涉任何額外收費；如何計算已預繳款額及尚未使用之服務；要求預先提供過渡時需簽署的文件及條款細則；若不接受過渡安排的後果，例如：如何按照合約條款賠償，或退還預繳款額及按金；以及是否同意把個人資料提交予另一間健身中心。