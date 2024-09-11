觀塘七旬無牌鐘錶匠爭取6年終獲發工匠牌　安置橋底擺檔成港首例

76歲鐘錶工匠佘永盛自1980年在觀塘拜師學藝，開展了40多年鐘錶維修生涯，亦服務了觀塘多年。但他錯過了食環署在2009年的一次性工匠普查，被迫成為一個沒有登記、沒有牌照的錶匠。而且因為無牌，在觀塘重建時未獲安置，慘成「三無工匠」。佘伯於2018年向食環署爭取工匠牌照，經過6年努力，除了成為登記工匠後，近日又有望獲食環署發出固定攤位（工匠）小販牌照，並獲安置在觀塘一處天橋底，名正言順地擺檔營業，成為全港首個成功例子。



開展觀塘重建至今已逾十年，附近商店及小販均陸續被安置。一些依賴觀塘以往獨有的街道文化下，應運而生的工匠亦因而漸漸末落。當中有一名鐘錶匠因錯過當年食環署一次性的工匠登記，使他苦等多年仍未獲當局發牌，成區內唯一「三無」工匠，即無登記、無入裕民市集及無發流動牌讓其轉位經營。（資料圖片/曾鳳婷攝）

錯過食環署一次性工匠普查失登記 5年搬4次覓棲身處

現年76歲的鐘錶工匠佘永盛，在觀塘區擺檔修理鐘錶約40年。2009年，他因前往內地處理前妻病況，錯過了食環署的一次性工匠普查，因而未獲登記辨識及確定經營地點。2017年觀塘市中心共有5名工匠，有兩人已退休，另外兩人分別獲發牌維修鐘錶及補鞋，只有佘伯不獲發牌，慘成無牌鐘錶匠。

後來觀塘重建項目開始，在裕民坊營業的佘伯被迫在附近街道尋覓生存空間，5年內搬了4次。2019年裕民坊清場，不少檔販獲安置，只有佘伯孤身在裕民坊街頭繼續擺檔。現時佘伯幾乎每個月都會被票控，以及罰款數百至數千元。

堅持6年成功爭取牌照 民間組織助證曾在觀塘營業

因此，佘伯自2018年開始一直堅持向觀塘區議會及上街爭取，加上地區組織「活在觀塘」前年開始求助網民，收集了佘伯自2009至2011年於裕民坊經營的證據，佘伯在2010年亦向警署查詢裕民坊失物的紀錄。他們又提供了2015年電影《殺破狼II》片段，足以令食環署信納佘伯在裕民坊經營過鐘錶維修檔。

佘伯現時獲食環署建議發牌，有待觀塘區議會食物環境衛生委員會下周一（16日）通過審議後，佘伯便可名正言順地擺檔做生意，預計最快11月可以在新址開業。根據區議會文件，新址位於駿業里行人天橋底旁行人路，每年牌照費和攤位費共3,458元，攤位面積不得超過0.4乘0.5米。

現年76歲的佘永盛成為第一個成功爭取工匠牌的工匠。（「活在觀塘」Facebook）

食環署亦在有關文件上表示，已評估地點，並諮詢相關部門及機構，包括消防處、警務處和港鐵等，均對相關地點無異議，故原則上同意簽發工匠牌。

而一直跟進佘伯個案的民間團體「活在觀塘」，亦在社交媒體上發文指「世界變了很多，只有堅持，仍有成功的可能」，不過現時工匠牌沒有繼承權，「活在觀塘」說為了手藝延續，要再爭取。

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