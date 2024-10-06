市建局於九龍城試行「聯廈聯管」　單幢式舊樓共聘物管助省成本

市建局於九龍城「龍城」區展開為期3年的「小區復修」先導計劃，其中夥拍香港房屋經理學會試行「聯廈聯管」模式，協調單幢式舊樓共同聘用一間物業管理公司，能以較相宜費用使用管理服務，有4幢單幢式舊樓業主均有意試行新模式，4幢之中的龍威大廈和幗蘋樓成功共聘一家物管公司，10月中提供服務。



市建局與香港房屋經理學會組成的團隊，在整個招標過程，為業主提供專業建議，協助他們揀選合適的物管公司。（市建局圖片）

市建局行政總監韋志成在網誌表示，計劃選定南角道至打鼓嶺道一帶、約40幢單幢式舊樓，為業主提供財政和技術支援鼓勵進行樓宇保養。考慮到目標樓宇單位伙數少，每戶攤分的管理費較高，如因此不聘請物管公司，樓宇會出現衛生及安全問題。計劃「由零開始」提供協助，如擬服務內容、寫標書、邀請物管公司入標等提供專業建議。

團隊舉辦了三場講座，向三個物管業界商會介紹「聯廈聯管」的理念、標書範本，並逐一解答業界的問題。（市建局圖片）

已有兩幢共聘物管 最快10月中提供服務

市建局指，4月的入標吸引15家具有豐富物管經驗的公司參與競投，提出的基本服務費用大概是每戶約40元至500元。

今年8月底，有4幢參與「聯廈聯管」的大廈召開業主大會商討揀選物管公司事宜，其中包括作為「三無大廈」（缺乏法團、物管服務）的龍威大廈和幗蘋樓，以及增福樓和龍華樓這兩幢已有法團的大廈。

前兩幢通過共聘一家物業管理公司，並最快可於10月中提供系統化管理服務。每戶的基本服務費用約百餘元，其中幗蘋樓的「第三者責任保險」亦因聘請具規模的物管公司，保險費從逾萬元下降至幾千港幣，節省開支。至於餘下兩幢樓，則因未能獲得過半數業權通過聘請流程，或中途決定繼續委聘現正使用服務的物管公司，退出「聯廈聯管」。