10億元河套園區直連路不通香港　須入境深圳再折返落馬洲方可進入

河套香港園區即將投入使用，不過一條耗資10多億元通往園區的直連路，原來港人需要重重難關才可通行。由香港出發的訪客必須過關前往深圳，再原路返回香港，才可通過該直連路抵達園區。

立法會議員張欣宇今日（17日）批評為匪夷所思，直言若果當年申請撥款便得知，相信負責審批的立法會議員也不會同意。他建議政府可在相關禁區通告上加入准許「園區訪客」，未來再推動大幅度縮小禁區範圍，為北都會的建設拆牆鬆綁。



河套香港園區即將投入使用。（政府新聞處圖片）

張欣宇︰匪夷所思 邏輯上也根本站不住腳

立法會議員張欣宇今日在社交平台發文表示，河套香港園區即將投入使用，為一件喜事。但他翻閱政府對於園區交通接駁的最新安排，驚訝發現一條10多億元造價、專為園區服務的直連路，園區訪客竟然不能使用，形容為難以理解。

張欣宇今日在立法會委員會再三追問，終得到政府回應。他引述內容指，原來若訪客經落馬洲支線口岸過關，才可直接使用直連路前往河套園區，反之由香港出發則不能在離開落馬洲站後，使用該直連路前往園區。「這樣的結果更加是匪夷所思，邏輯上也根本站不住腳。」

換言之，由香港出發，必須先過關前往深圳，再入境回香港，才可通過直連路前往園區。

立法會議員張欣宇。（資料圖片／盧翊銘攝）

籲禁區通告先准許「園區訪客」 未來推動縮小禁區範圍

張欣宇直言，河套香港園區地處偏僻，因過時的行政法規，限制甚至削弱已有的交通硬件配套，無論作為當區議員，抑或作為交通專業的工程師，都實在不能接受。

張欣宇並指，若果當年申請撥款時，說清楚普通公眾不能使用該直連路，甚至由從本港出發園區訪客也不能使用，「我相信當年負責審批的立法會同仁也不會同意。」

張欣宇認為解決方法並不困難，建議政府可在相關禁區通告上加入准許「園區訪客」，未來再推動大幅度縮小禁區範圍，為北都會的建設拆牆鬆綁。