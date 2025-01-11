荃灣餐廳奇招吸客　5次早餐送一晚飯　老闆指生意難做兼答謝街坊

本港經濟未見有向好趨勢，餐飲及零售業均為重災區，不少商戶紛紛推出優惠吸引市民消費。位於荃灣海濱花園的「新知味茶餐廳」就推出了「吃早餐送晚餐」優惠，街坊每吃了五頓早餐，便可免費換領一餐晚飯。記者今日到餐廳視察，負責人鄧先生同意他們是以「奇招」吸引客人，指「生意真係難做」，同時亦為了答謝街坊的支持。



荃灣「新知味茶餐廳」推出「吃早餐送晚餐」優惠吸引客人。（吳美松攝）

新知味茶餐廳開業約一年，去年11月左右開始推出「吃早餐送晚餐」優惠。街坊每吃一頓早餐時，可獲得一張寫有「恭喜發財 新知味仝仁鞠躬」的紅色小卡片，儲夠五張後，便可在七款晚餐中任選其一。

街坊每吃一頓早餐時，可獲得一張寫有「恭喜發財 新知味仝仁鞠躬」的紅色小卡片，儲夠五張後，便可在七款晚餐中任選其一。（李振邦攝）

餐廳負責人鄧先生表示，推出優惠有兩個作用，一是吸引客人，因為現時經濟不景「生意難做」；二是答謝街坊熟客支持。他續說，又不少熟客經常來光顧，有些甚至一日三餐都在餐廳裏吃，所以想感謝他們。他有表示，客人亦會站在餐廳的角度想，不會過分使用優惠。

除了平民餐廳，有連鎖集團亦推出「奇招」吸引客人。位於海之戀商場的「海底撈火鍋」亦在約兩個月前推出優惠，顧客在晚上9時至翌日早上7時，在餐廳用餐可憑的士收據報銷車費，每桌最高可報銷120港元，不過此優惠不可與其他優惠同時使用。

位於海之戀商場的「海底撈火鍋」在約兩個月前推出優惠，顧客在晚上9時至翌日早上7時，在餐廳用餐可憑的士收據報銷車費，每桌最高可報銷120港元。（李振邦攝）

餐廳經理就說，優惠的目標顧客主要是住在青衣、海濱花園及愉景新城的市民，不過在這兩個月內，因該優惠而來的顧客並沒有太多，平均每日只有一至兩桌客人會使用該優惠。他又強調，推出優惠是為了客人着想，「不能要他們們未吃飯便先花錢」，要方便他們前來用餐；非因沒有客人才推出優惠。