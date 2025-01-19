簡約公屋｜元朗攸壆路項目今季入伙　何永賢帶團參觀：參加者心動

簡約公屋攸壆路項目將於第一季入伙，房屋局局長何永賢早前帶未來住戶參觀。她今（19）日在社交平台發佈相關影片，指有參加者看到樣板單位後「覺得很心動，對未來的生活很期待。」



何永賢今在社交媒體指，她本月初帶攸壆路簡約公屋的住戶到住宅參觀，並聽營運機構講解附近的交通配套、零售設施和洗衣房等設備。她指，「不少參加者看到樣板單位，發現一二人單位月租約880元、三四人單位月租約1,630元後，生活環境就可以有質的飛躍，都覺得很心動，對未來的生活很期待。」

她向參加者表示，無需擔心搬遷問題。她指在關愛基金撥款下，當局推出「『簡約公屋』住戶特別津貼試驗計劃」，成功申請入住新界簡約公屋項目的家庭，可按家庭人數獲得一次性津貼，款額介乎3,850元至12,550元，協助搬遷和適應新環境。