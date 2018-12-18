驚訝難民與國民同等待遇　施永青訪伊朗：港人應多了解難民

伊朗是全球最大的難民東道國之一，近40年來一直為來自阿富汗和伊拉克的難民提供庇護。政府數據顯示，超過95萬阿富汗人為登記難民，估計有多達150萬至200萬無證件阿富汗人居住在伊朗。早前，聯合國難民署駐華代表處副代表陳蔚雲、資源拓展部總監林碧瑤、施永青基金創辦人施永青及夫人，一同到訪伊朗，五日間共走訪四個城市，了解難民的生活狀況，以及在教育、生計、共融等方面所面對的處境。

探訪團代表到訪位於西拉子的Amir Kabir女童學校，並參與觀課、與在學女孩互動。2015年伊朗政府頒令，所有來自阿富汗的適齡學童，不論身份，也容許接受中小學教育。聯合國難民署因此與外國移民事務局（BAFIA）和教育局（MoE）緊密合作，資助學校落成以提供所需學額，亦游說保守家長讓女兒上學，更與掃盲行動組織（LMO）合作，把識字率從1979年的6%提升至現時的67%。

探訪團到訪位於西拉子的Amir Kabir女童學校觀課。（聯合國難民署提供）

「這裡的課堂模式著重互動，看著學生笑逐顏開之餘更踴躍參與，讓我感到十分欣喜。我們探訪的是小學班別，女孩們均對於可以在伊朗上學感到開心，這些機會在阿富汗未必會有。」 （施永青）

位於西拉子的Kooshk-e Meidan社區公共壁畫計劃，則由伊朗本地居民和阿富汗難民共同創作壁畫，是難民署以社區為本活動的一部分。同類活動包括自發清潔街道、家庭園藝指導班等等，希望鼓勵居民與難民和平共處，加強難民和收容社區之間的聯繫。一系列的社區共融活動已使逾四萬人直接或間接受惠。

探訪團到訪位於布什爾的職訓中心，接觸難民訓練生。（聯合國難民署提供）

探訪團又到訪位於南部城市布什爾的職訓中心，接觸學習製作手工藝品、縫紉等的難民訓練生。聯合國難民署與BAFIA於2013年成立循環基金計劃，為伊斯法罕的難民提供小額商業貸款，幫助他們的小生意得以擴展，當地的Arshak Garment Factory便是受惠的企業之一。

施永青認為，這種為難民找工作和維持生計、助人自助的模式，長遠能為難民找到謀生方式與自己的意義，他亦了解到難民需要的是充滿歸屬感的社區生活，而各項措施確實地建立了具凝聚力和共融的社區。

「是次探訪最令我意外的，是伊朗政府對收留阿富汗與伊拉克難民的開放態度。他們為難民提供與國民同等待遇的教育、醫療、社區服務。這種包容與胸襟令我印象非常深刻。今次的所見所聞，讓我覺得香港人可以多了解下有關難民的議題，了解多點難民署的工作。」 （施永青）