【厚酬$5000尋鸚鵡】失蹤三星期揾傳心術師　港女重酬尋15歲愛鳥

主人往往視寵物為好朋友甚至家人，萬一走失定感傍偟。最近黃大仙有雀主因飼養15年的鸚鵡走失已三個星期，每天仍出外尋覓愛鳥影蹤，一眾義工也仗義幫忙尋找，卻仍遍尋不果，現重酬五千，望有心人能尋回其愛鳥並將其歸還。

提到寵物，一般只想起貓狗，但50多歲的廖順蓮則視陪伴她15年的雞尾鸚鵡「雪兒」為最親密的「人」。「已經唔見咗雪兒3星期，我依然日日出去揾佢。」廖順蓮表示，平時雪兒會在露台上與另一隻鸚鵡拾仔嬉戲，但12月2日晚上，卻發現雪兒不見了。當晚她與友人到屋企附近尋覓愛鳥，惟尋覓數小時仍未果，翌日一早再繼續尋找雪兒蹤影，由早上六點多找到下午六點，依然不見愛鳥。

廖順蓮與雪兒。（廖順蓮提供）

三星期以來，她用盡各種方法尋找雪兒：到每家每戶派單張查問，又到各區貼海報，去黃大仙一帶、東頭邨、樂富一帶尋找，更特地在街上播放另一隻鸚鵡拾仔的叫聲，希望雪兒會有回應。她甚至聯絡動物傳心術與雪兒溝通，「傳心術師指雪兒可能被人拾獲。」

廖順蓮視雪兒如家人。（廖順蓮提供）

雪兒是廖第一隻養的鳥，跟她相依為命多年。牠性格倔強，具防備心，對陌生人不友善，卻很照顧同伴拾仔。訪問期間，每談起雪兒廖便抽泣：「我當佢喺我小朋友，屋企嗰隻鸚鵡（拾仔）都好掛住佢。」她指自雪兒失蹤後，拾仔不斷叫，為安撫牠的情緒，唯有將雪兒的雀毛放入籠內，「呃住佢先」。痛失愛鳥的傷痛難以平伏，她親筆寫了一封信表達心聲，上載到群組後獲不少網民轉載和支持，義工Eric於網上見到廖順蓮的經歷後，亦聯同其他義工幫忙尋找，更打算集資出尋鳥廣告。

廖順蓮指家中露台一向有網圍住，估計雪兒是從黃圈的位置飛走。（廖順蓮提供）

廖順蓮更在信中寫到雪兒喜愛的食物和照顧雪兒的事項，希望拾獲雪兒者能妥善照顧牠，包括幫牠用暖水沖涼，天氣冷要開暖爐，閒時帶牠去曬太陽等。「有人話『邊搵到吖！黐乜海報』，但都有人認得我成日嚟，同我講『仲未搵到啊？我幫你留意下啊！』」廖順蓮表示得到不少有心人幫助，她會繼續尋找，不會放棄。