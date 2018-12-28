【開篷垃圾車】垃圾車走入酒樓大廳　食環假後即日巡查糾正

平安夜前夕，有市民在葵芳新都會廣場一間酒樓的早市時段，拍得一張垃圾車通過酒樓大廳的照片，並指其垃圾車沒有蓋好，傳出濃烈垃圾味，惹來客人嘩然兼投訴。《香港01》翌日已到訪酒樓查明事發經過。報導上載後即時引來食環署關注事件，並於聖誕假後即日派員巡查，幸酒樓通過突擊檢查情況良好。

由於發現相片時間為聖誕節當日，記者嘗試致電食物環境衛生署查詢，但當日為公眾假期，所以食環署未能及時回覆，惟記者到事發現場了解，酒樓負責人馮總監解釋為何相片中垃圾車未有關好蓋，原因是發泡膠盒過大以致頂開了上蓋，並表示會與員工檢討及改善。

食環署留意到報道後，即時跟進事件，昨日（假後復工日）派員突擊巡查有關食肆，發現其整體衛生情況尚可，期間未有發現有人在大廳中推出大型垃圾桶，惟部份放置在後門的垃圾桶沒有蓋好。

食環署回應《香港01》指，該署一向關注食物業處所的環境衞生，包括食肆如何處理垃圾，已即時派員遂向食肆負責人作出口頭警告及要求即場糾正，並提醒他們要嚴格遵守該署發出的持牌條件，除設置足夠並配有密蓋的垃圾桶外，亦需要妥善處置垃圾，以保持環境衞生。