【紮染展覽】首百位市民獲贈接福利是封　設免費班學紮染

農曆新年一定要留在家中打麻雀？今年可以選擇去青年廣場。因為青年廣場與紮染藝術家「巨人染」一同舉辦「逆光II 共生 Behind the light Coexistence」紮染藝術展覽。展覽共分四大展區，展示染布光影的創作，令市民可以穿梭於絢爛的布幔之間，體驗一場與大自然「共生」的旅程。

繼2017年「逆光 Behind the Light」紮染藝術特展後，青年廣場再度聯乘紮染藝術家「巨人染」，舉辦「逆光II共生」紮染藝術展覽。展覽除展示染布光影的創作外，亦注入了影像和立體等不同元素，建構出「城市光影」、「穿越森林」、「願望之花」及「星塵」四個展區。

「巨人染」由台港夫妻的紮染技藝師JOSH和SIU於2014年創立。（青年廣場提供）

「巨人染」亦首度以紮染技術配以中國傳統圖案，製作一系列新春紮染作品，包括限量版「迎春」、「接福」布面雙色「利是封 x 揮春」，首100位到場參觀展覽的市民可免費獲贈「利是封 x 揮春」一包。

「巨人染」冀望參加者在遊走不同展區的同時，思考人與大自然之間的關係，並為心靈「detox」（排毒）。

展區介紹

「城市光影」：以香港夜景為主題，讓市民穿梭於絢爛的紮染布幔之中。

「穿越森林」：森林隧道由20層布幔組成，展區會用上被颱風「山竹」吹倒的木材作素材。

「願望之花」：一個懸吊式立體裝置，以20多片紮染的葉子形態，組成直徑4米的「願望之花」，注入投影視覺效果。參加者可在花下填寫名為「白小頁」的祈願卡。

「星塵」：以星塵為主題，由13x6米的巨型紮染布染成。

植物藍染工作坊

工作坊中，參加者會學習染前處理、藍染知識、基本紮法、染色技巧及染後處理等，而且可以創作屬於自己的紮染圖案，親手把布料放進染缸裏，用手揉布上色，見證布料慢慢由綠色轉為藍色。有興趣參加者，需於1月20日填妥網上申請表登記，費用全免，15至29歲青年優先。

展覽詳情

日期：2019年1月28日至2月9日

時間：10am-9pm

地點：柴灣青年廣場2樓Y劇場