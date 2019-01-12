業餘田徑總會籲市民捐釘鞋跑鞋　盼收集5千對轉贈非洲運動員　

家中有沒有一雙跑鞋、釘鞋，塵封多年，又不捨得置棄？有沒有想過轉贈有需要的人？ 香港業餘田徑總會去年成功收集2千雙釘鞋及跑鞋，轉贈在非洲國家貝寧（Benin）的有需要運動員。今年總會更擴大規模，在全港四個運動場設置回收箱，向全港市民收集5千雙釘鞋及跑鞋。 總會主席關祺表示，會確保物資不被濫用，而香港物資充裕，希望市民支持，協助推動各地的田徑發展。

除體育學院外，總會在將軍澳、灣仔、深水埗及天水圍運動場均設有回收點。(圖片由受訪者提供)

4個回收點 收5千對釘鞋

香港業餘田徑總會去年首次與國際田聯轄下非洲會員國貝寧田徑總會合作，成功在體育學院及渣打馬拉松嘉年華會上，回收共約2,000對二手釘鞋及跑鞋，透過非洲貝寧總會，分發予有需要的運動員。

總會今年將會擴大收集範圍，目標超越去年，收集5,000對二手鞋。總會由今年元旦日起至2月10日，於體育學院及康文署轄下的將軍澳、灣仔、深水埗及天水圍運動場，設置回收箱，向全港各區市民收集二手釘鞋及跑鞋。

回收的釘鞋或跑鞋不能太過殘舊或已破損，捐贈前亦需預先清潔。(資料圖片)

乾淨、完整釘鞋及跑鞋

有意捐贈的市民需要留意！是次回收的是二手田徑釘鞋或跑鞋，總會提醒切勿捐贈其他鞋款。總會解釋，當地跑手最缺乏專業釘鞋，而長跑跑手則需要跑鞋，其他鞋款可能本身已擁有或沒有需求，故不作收集。而太過殘舊或已破損的舊鞋，例如鞋底鬆脫、破洞等，因難再作修補、清潔，將不接受捐贈，否則有機會被棄置。

總會亦鼓勵市民在捐贈相對完好的二手鞋前，預先清潔，捐贈時用鞋及鞋帶將鞋捆綁，勿用膠袋或環保袋裝載，以免分離。總會在收集二手鞋後，會安排專人分類及清潔，確保運動鞋乾淨及可重用，再按一般海關出入境要求通報。總會預計在四月經船運物資至貝寧，再由當地總會派發給運動員。

確保物資到有需要人手上

總會主席關祺接受《香港01》訪問時表示，他在2017年擔任一項世界賽事裁判時，認識了一位來自非洲貝寧的國際田徑裁判。當時該名裁判向中國、日本、韓國及香港的裁判表示，貝寧經濟貧窮，邀請物質富裕的國家收集及轉贈二手運動鞋，以協助當地運動員。

關祺說，他曾到過非洲國家，見過有運動員在運動場上赤腳練跑。加上香港物質充裕，希望出一分力，回饋社會，故向總會提出計劃，並在去年初在渣打馬拉松嘉年華會上推行。

他亦說，曾與貝寧國家官員會面，當地體育部部長亦曾發信感謝總會，當地電視台亦有報道計劃，從片段可見，運動員穿上釘鞋、有組織地練習。他說，計劃會確保回收物資不被濫用，「唔會變咗成批拎咗去賣，我哋都好關注物資會唔會被利用。」他又說會視乎今年回收成果，不排除在未來透過計劃幫助更多不同國家。