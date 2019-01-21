【走出情緒困擾】青年寫書走出低谷　冀作品陪伴情緒困擾同路人

「我相信這本書是有力量的，即使未必能幫讀者走出深淵，也可以一路攬住本書，你繼續喺個深淵到跌落去啦，至少有人陪你」1位曾受情緒病困擾的年青人，參加了「自發作」活動，用10隻手指頭，塗上77種顏色，印出逾40幅畫作，製作出1本「以顏色表達聲音」的書作，盼望能藉著作品，陪伴同受情緒困擾的讀者。

「阿蟲......叫我阿業好了.....」南生圍農村小子阿業，腼腆地說起自己的經歷。他畢業於香港城市大學創意媒體學系，年前開設「Waterbear水熊阿蟲」的Facebook專頁，分享與蟲有關的插畫和動畫，當中亦有不少關於南生圍的題材。



去年初，阿業萌生了寫故事的念頭，「最初有一個想法，一直想做有關聲音的故事，希望將聲音用顏色具體化，然後想了一個關於耳疥蟲和貓的故事，打算呈現於某一個媒介的藝術範疇上，但當時也沒有想過是書本。」

阿業年前開設「Waterbear水熊阿蟲」Facebook專頁，創作以蟲為藍本的畫作。（廖俊升攝）

由將聲音具體化的構想，配合蟲和貓的元素，阿業寫出了《耳疥蟲與聽見色彩的貓》。（廖俊升攝）

這一場寫作的旅程，原來是在機緣巧合下發生。「自發作書展」由2005年開始，每屆會邀請不同年青人參與製作書本，由構思到親手造出實體書作。2018年初，「書展」的發起人到訪南生圍，巧遇了阿業，讓他認識到「自發作」的平台，「好耐之前已構思好整個故事，而當時看見『自發作』活動，覺得可以試試。聽完講座後，覺得出書的工作量很大，但我對出這本書的信念很大，所以決定堅持。這3個月可謂『嘔心瀝血』」。

但對阿業來說，2018年絕對是特別的一年，不止經歷了一場可貴的寫書經驗，也在歷盡了情緒的大起大伏。這一年，他飽受情緒病困擾，讓他陷入低谷，他憶述寫作經歷時，淡淡道出了當天的痛苦，「在2018年，我一路都有點情緒問題，寫書那幾個星期，又讓我回到控制不了情緒的狀態，畫畫時會突然哭起來，連續幾天都是這樣，想起這年發生的事，那種情感又走出來……」

參與自發作書展，讓阿業的構思變成一本實體書。（廖俊升攝）

呢本書係一個盒，我放底咗6、7成負面情緒喺裡面，然後閂埋，其餘就要靠自己起返身。 阿業

幸運地，寫作讓他把負面情緒埋葬、學會放下，繼而重新振作，解放自己，「這本書面世之後，有種『埋葬咗啲嘢』、『放下一大嚿嘢』的感覺。寫書對我來說是個療癒的過程，而這本書像是一個盒，我將這一年的負面情緒，全部放進去，然之後關起來。我感覺到，我放下了6、7成的負面情緒，其餘的就要靠自己起返身。」2018年末，他的作品《耳疥蟲與聽見色彩的貓》正式面世。

阿業說，寫這本書是一個情緒療癒的過程，讓他放下昔日愁緒，重新振作。（廖俊升攝）

書名《耳疥蟲與聽見色彩的貓》，對很多人來說，耳疥蟲是個陌生的名字，而蟲與貓的組合，難免令人感到莫名其妙，但原來兩者有可能「並生一體」。阿業解釋，貓容易有「耳疥蟲病」，耳疥蟲是一種寄生蟲，寄居於貓的體內，貓隻感染後容易引發外耳炎，產生大量耳垢。本身偏愛蟲、又是養貓人的阿業，想將兩者連結成一個故事，再配合起最初關於聲音的構想，於是不斷找三者有關的資料，最後找出了耳疥蟲，寫了一個關於聽不見聲音的貓，與耳疥蟲結伴的故事。

這本書，記了一個充滿情感的故事。一隻患有耳疥蟲病的花貓，自小無法聽見聲音，故被同伴排斥，使牠一直孤身隻影，但其實內心渴望找到朋友。直至一天，牠與體內的耳疥蟲在夢中相遇，及後成為朋友，耳疥蟲成為了貓的耳朵。耳疥蟲與貓，一個本來相生相剋的組合，居於一體之內，因為彼此的孤獨，結伴為友，為對方的世界添上色彩。

書中的耳疥蟲與孤獨的小貓結伴成為密友。（廖俊升攝）

書中，阿業總共用上了77種顏色，塗在自己10隻手指頭，印出逾40幅畫。他想強調以身體接觸畫布，讓讀者感受到自己的能量。他說：「我想著重於畫的“Touch”，想讓讀者透過觸摸這塊畫布，感受我的情感、力量，和所有當下的感受。」他更特意找了日本色彩的傳統名稱，以及其命名原由，加至書中，如東雲色（黎明時天空的顏色）、龍膽色（紫色）和勿忘草色（淺亮的藍）。

短時間內，阿業用手指頭畫出40幅色彩繽紛的畫作故事，在書本「印」上了自己一路以來的努力，也記下了他當刻的感受，可謂點滴辛酸在「指頭」，「因為要3星期內，完成40幅畫，全部都用手指頭印出來，所以第一個星期畫到手指頭全部起繭甩皮，肉體和精神也辛苦。我想往後應該不會再有這樣的經歷，實在太恐怖。」

阿業在手指頭塗上77種顏色，以不同方式印畫約40幅故事畫作，冀能讓讀者直接感受到作者的情感、力量和當下感受。（廖俊升攝）

過去，阿業以繪畫電腦動畫為主，但這次他再畫實體畫作，造出個人首本實體書，他發現實體書與動畫原來截然不同，「相比以前做的動畫和視覺藝術，實體書能給讀者更多體驗。我把自己的情感投放在書裡，讀者可用雙手拿起書本閱讀，直接進入我的世界，也能帶走我的世界，能量轉移更加直接。」

「雖然現今不少人轉看電子書，但實體書是不同的。尤其現時的生活節奏太快，在Instagram上看到的畫，好多都是『有橋無感情』，出完看完就算，就算有感情，讀者都不能太感受得到，始終被電子器材隔住了。至於實體書，拿在手中，重量已經是一回事，然後揭的力度又是一回事，感受會更深；而書在重量、紙的厚度、質感、輕重、形狀上，全部都很講究，造書人要花很多心機。我會繼續寫書，方式和構思可能不同，但實體書仍是有意義的。」阿業會堅持寫書，在時代的洪流之中逆流而上。

阿業相信，實體書比電子書能夠更直接地，將作者的能量轉移給讀書。（廖俊升攝）

我相信呢本書本身係有力量，而呢個力量未必係大到可以幫讀者從深淵到拉返出來，但你可以喺深淵到一路攬住本書，你繼續喺個深淵到跌落去啦，但至少有人陪你囉。 阿業

阿業十分重視書本中能量和情感，而曾飽受情緒病的煎熬的他，深深明白情緒困擾者的痛苦，知道走出情緒深谷從非易事，故希望藉此書，在深淵之中陪伴「同路人」，「不想說這本書能夠帶給讀者或社會什麼，我只希望找到有共鳴的讀者。這本書未必可以幫到他們，始終情緒困擾並不是食藥便會好返的事。當他們找不到身邊人傾訴的時候，我希望這本書可以一路陪伴他們。」

「我將自己一年的感受都投放進書中，我相信這本書本身有力量，當然這力量未必可將讀者從深淵拉出來，不過你可以慢慢在深淵之中，一路攬著這本書，繼續在深淵中跌下去，至少有人陪伴著你。」阿業說。

阿業希望透露這本書，陪伴一眾受情緒困擾的讀者。（廖俊升攝）

第一站：kubrick (油麻地店)

日期：5/1 (六) – 20/1/19 (日)

地點：九龍油麻地眾坊街3號駿發花園H2地鋪kubrick油麻地店cafe

Meet the Artists‧自發作『書面』會 (費用全免)

日期：13/1/19 (日)

時間：3:00pm-5:30pm

地點：九龍油麻地眾坊街3號駿發花園H2地鋪kubrick油麻地店cafe



同場加開：自發作精神延伸 – 「石頭蔬果畫‧在地考察創作@馬屎埔」分享會

日期：5/1（六）– 27/1/19（日）

地點：九龍油麻地眾坊街3號駿發花園H2地鋪kubrick油麻地店cafe

第二站：商務印書館 (尖沙咀圖書中心)

日期：26/1 (六) – 10/2/19 (日)

地點：九龍尖沙咀彌敦道132號美麗華廣場一期低層地下B1

自發作創意DIY書展：第一站設於油麻地Kubrick（5/1 - 20/1/19）、第二站設於尖沙咀圖書中心商務印書館（26/1 - 10/2/19）

自發作書展

Facebook event : https://bit.ly/2RjVkYz

Facebook page : 自發作diy書展獨立製作 https://www.facebook.com/HKDIYbookfestival/

Sandy Chan Manyee山地 (書展創辦及策劃主腦)