【周末好去處】南區環保市集　舊物再造兼自製天然洗頭水

近年不少人都喜歡趁著假日去逛市集，因爲比起一式一樣的商場，市集賣的東西一般較有特色。今個月底就有社區組織，於香港仔舉辦環保市集，除有不同的特色攤檔，屆時還有多個免費的工作坊，讓市民可以在消閒之餘，學習更多環保意識。

「染南-不是垃圾站」將與明愛香港仔社區中心合作，在今月底於嘉諾撒培德學校舉辦「南區消『廢』市集」。「染南」成員阿茵向《香港01》表示，當日活動有多個環節，例如有工作坊讓市民體驗如何製作天然洗頭水。「導師Natalie會利用橄欖油、椰子油、精油,、鹽同果皮等等，製作不添加任何非天然化學物的洗頭水。」阿茵解釋，天然洗頭水不單對人體及環境無害，更能改善皮膚問題，淨化河流，既環保又實用！

早前「染南-不是垃圾站」亦曾舉辦牛仔布再造工作坊，大受市民歡迎。（阿茵提供相片）

另外，活動亦請來導師多太，教授以舊牛仔布，造出獨一無二的吊飾。同場亦有彩繪玻璃瓶和和咖啡渣手工皂工作坊，有興趣者可先在「染南」網頁報名。

活動上會播放紀錄片的精華版本，讓大眾了解塑膠對大自然的傷害。（阿茵提供）

除工作坊外，市集亦有發售不同的環保物品，例如天然清潔用品和再造紡織品等。場內亦有播放記錄片《A Plastic Ocean 怒海控塑》，故事講述一名攝影師出海拍攝鯨魚蹤跡時，卻偶然發現全個海洋都被塑膠垃圾污染，令他了解到減少使用塑膠的重要。

日期：1月27日

時間：下午1-5時

地點：香港仔大道180號的嘉諾撒培德學校

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