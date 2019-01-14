【下一站去邊？】神沙車踩入鑽石山和深水埗　記低時間換走硬幣

臨近歲晚，是時候去舊迎新！大家又想不想清走銀包裏面沉甸甸的硬幣呢？機會來了！金管局近日公佈新一年「神沙車」的動向，下星期車輛將會前往鑽石山和深水埗兩個地區，為市民提供「清除」硬幣的機會。

俗稱「神沙車」的香港金融管理局硬幣車，主要為市民提供硬幣回收服務。街坊可以攜帶硬幣到車上，換成電子貨幣或紙幣，讓大家「無幣」一身輕，而收集到的硬幣則會回流市面。根據官方網頁資料，神沙車剛完成上水和大埔的硬幣回收服務，下一站將會是鑽石山和深水埗，並於1月14日至20日期間，在上述兩區提供服務。

金管局近日在官方專頁上公佈神沙車的最新動向，方便市民使用服務。（網頁圖片）

其實金管局的硬幣收集計劃可謂相當成功，去年當局更宣佈在2014年10月至至2018年12月，兩輛神沙車已收集4.16億枚硬幣，總值達5.74億元。自計劃推出以來，一共循環走遍全港各區共22次，相關交易達50萬宗。

截至2018年12月，神沙車已經收集到4.16億枚硬幣，總值達5.74億元。（資料圖片）

「神沙車」服務時間及位置：

日期：1月14日（星期一）至1月20日（星期日）

地點：鑽石山龍蟠苑龍璋閣側空地 (近龍蟠苑商場)

(1月16日暫停)

地點：深水埗麗閣邨麗薇樓側上落客貨區 (近深水埗公園二期)

(1月17日暫停)