保健公司疑辦洗腦講座氹長者　警方設講座教老友記精明消費　

《香港01》早前報導，大埔有保健產品公司懷疑辦「洗腦式」講座，向長者推銷其產品，產品「酵素」的售價更高達$3,900一樽，更有區議員透露，有長者曾花逾20萬買其聲稱的保健產品，事件引起社會關注。 近日大埔警區開始關注事件，除了在當區派發反洗腦式推銷陷阱傳單外，更針對事件舉行講座，呼籲長者買健康產品時，做個精明消費者。

早前有大埔街坊投訴，區內一間名為「田園小鎮」的保健產品公司，常以派發日用品吸引長者參與「健康知識」的講座，而有關講座不斷推銷其保健產品，有洗腦之嫌。《香港01》記者早前去到現場，亦發現田園小鎮講座中，以派發「賀年食品」作招徠，吸引長者每日參與講座，再於講座中推銷產品、價值高達$3,900元一樽的「酵素」。

大埔「田園小鎮」被質疑以「洗腦式講座」，向長者推銷保健產品。（廖俊升攝）

「田園小鎮」的推銷手法備受質疑，大埔舊墟及太湖區議員劉勇威於1月3日區議會上提出討論議案，海關開始立案調查及加強巡邏，警方亦加強宣傳工作，將在區內派發傳單及辦講座，呼籲市民提防「洗腦式推銷陷阱」。

「田園小鎮」的講座吸引了不少長者參加。（廖俊升攝）

若純粹推銷產品，而不涉及欺詐，其營商手法未必構成法律問題，故難檢控這類型的商戶。雖然如此，警方亦以另一途徑反擊，舉辦講座「反宣傳」。1月15日大埔警區警民關係組聯同新界北總部防止罪案辦公室，於大埔太和聖公會長者鄰舍中心合辦講座，邀請到消費者委會投訴及諮詢主任與香港海關消費者保障科人員，向一眾長者講解購買健康產品的注意事項，並解釋商品説明條例，提醒長者如何精明消費，而講座有逾20位長者參與。

警方於大埔區辦講座，向長者宣傳精明消費知識。（大埔區耆樂警訊 Tai Po District Senior Police Call Facebook圖片）

劉勇威向《香港01》表示，現時已看見區內情況有所改善，不少街坊都從不同途徑中得知此保健公司的推銷手法，海關和警方亦有聯合行動，向市民宣傳有關資訊，現已少了長者前去參與講座和買東西。不過，他又指，雖然情況有改善，但仍見到有老人家排隊進內，不少還是跨區前來。

雖然參與人流減少，但劉勇威認為要繼續宣傳，否則容易再有街坊「中招」。他表示雖然如今區內主流已經知道「田園小鎮」的銷售手法，他們亦少了潛在的目標，但劉勇威直言，難以控制其他區的情況，估計仍然有跨區前來的人，故會繼續做「反宣傳」行動，提醒市民精明消費。

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