外遊警示下自駕遊黎巴嫩　港人自覺似修煉：危險過屯公少少

31歲港人Charlie雖然不自認是旅遊達人，但曾到過多個「冷門」國家地區旅遊，如突尼西亞、摩洛哥、朝鮮、伊朗、哈薩克等等。最近他更成功向高難度挑戰，在中東國家黎巴嫩自駕遊。 保安局目前向黎巴嫩發出紅色外遊警示，到當地旅遊看似十分危險，更何況是自駕遊？Charlie卻「無穿無爛」回到香港。對於這個港人陌生的國度，他說當地的駕駛文化與香港大不同，卻比想像中安全，「我會形容危險過屯門公路同龍翔道少少。」

據保安區網站資料，黎巴嫩在2011年至2015年間，曾多次發生自殺式炸彈襲擊及汽車炸彈襲擊。保安局在2011年向黎巴嫩發出紅色外遊警示，至今仍然生效，建議計劃前赴當地的市民應調整行程，如非必要，避免前赴或旅遊。

Charlie卻偏向虎中行，答應朋友的邀請，到黎巴嫩跨年旅遊。此舉在世人眼中難免不解，他卻說不同地方均有機會發生襲擊或爆炸，總有不同的危險，而外遊警示是他的考慮之一，卻非唯一考慮。「呢啲地方，趁後生先有機會去到，如果之後手腳唔健全，冇咁嘅體魄，咁就更難去。」

Charlie不認為自己是旅遊達人，而是次到黎巴嫩自駕遊「最多都係向高難度挑戰。」（圖片由受訪者提供）

自駕遊有實際需要

去旅遊還不夠，十天旅程中，有七天他更會自駕遊。但其實他不是衝動，也不是刻意向難度挑戰，而是經過一個月的資料搜集，有實際需要才決定自駕代步。「我習慣每到一個地方，外界覺得奇怪嘅地方，更會做足功課。」

他解釋，當地公共交通工具對背包客非常不便，巴士沒有固定班次，share taxi滿座才會出發，國內又沒有火車及內陸機。加上包車時有機會要和司機「講價」，於是他和朋友均傾向租車自駕遊，輪流擔任司機和乘客。

在黎巴嫩租車一天收費約370港元，Charlie說價錢相對乘的士及包車便宜。（圖片由及受訪者提供）

以當地人思維駕駛

Charlie在香港只曾駕駛電單車，駕駛私家車的經驗僅限於日本沖繩自駕遊。在黎巴嫩的種種道路規則，他也需重新適應。例如：香港是右軚駕駛，黎巴嫩則左軚駕駛；當地迴旋處是逆時針方向行駛；紅燈時車輛準許向右轉；亂過馬路更是常態。

但他說，當地駕駛文化及態度才是最大衝擊。他指出，在香港行車偶有切線情況，但黎巴嫩更為普遍，左穿右插、切線、爬頭是平常事，「你當係成街的士佬一齊搶位。」而且當地人切線時很少會提前打燈，當被人「爬頭」時，只能一眼關七判斷路況。

初時他也不太習慣，感到稍稍吃力，只能放慢行駛。三四天下來，融入當地文化後，他已了解到當地人如何開車，成功掌握行車節奏。雖然他的駕駛表現仍相對保守，但已和當地司機達成「默契」，能眼明手快切線、爬頭。「如果你用香港揸車思維，萬事小心安全，霸住條線唔讓後面插線，可能仲危險。」

出發前，Charlie曾作最壞打算，以為當地行車會「車貼車」爭路，故只打算只行郊區，不駛入城市內。但最終他避免不了要駛入城市，而不論在城市或山路，爭路切線也很普遍。（圖片由及受訪者提供）

摸黑行車有壓力

如在日本租車自駕遊，一般車輛上都配備衛星導航，但在黎巴嫩，Charlie說，要加錢才會提供設備，而且收費不菲，故此他選擇用手機Google Map導航。不過，也鬧出不少意外。在一月當地有慶祝活動，道路未解封，Google Map卻沒有顯示，他只能和朋友合作，憑記憶「人肉」導航。

他又試過在當地晚上摸黑行車。他說，黎巴嫩的日落時間約在下午5時，比預期中早天黑，「諗住4點幾不如睇埋個景點，計錯時間，5點已經天都黑哂。」而當地鄉郊道路硬件較粗疏，山路不設防撞欄、反光釘，地面畫線也不反光，晚間行車時漆黑一片，「隨時衝咗落山都唔知」，相當危險。他只能慢駛，眼望路面，再緊貼前頭車輛前行。

如此不安全，Charlie坦言在駕駛時有少許害怕，「但呢個時候都唔到我驚，因為隔離仲有一條人命係到，所以我要好清醒我有咩做得、有咩唔做得。」

Charlie回港後在網上分享是次自駕遊經歷，得到不少好評。他指出雖然有不少外國人曾分享類似經歷，但甚少見港人曾到訪當地，甚至自駕遊，故希望分享有用資詢。（圖片由受訪者提供）

打破想像 比想像中安全

「諗返轉頭都幾大膽。」出發前，他曾幻想過多個意外情境，但萬幸最終連人帶車也沒有受傷，「不過部車就唔小心整揩花咗人哋部車，好彩好輕微，我部車就反而無事。」

總結行程，Charlie認為在黎巴嫩駕駛，有如遊走在銅鑼灣鬧市、石澳道、龍翔道、屯門公路，需要加倍留神用心，保持警覺，但其實比想像中安全。「我會形容危險過屯門公路同龍翔道啲啲。」

他形容在當地自駕遊是一種修煉，感覺駕駛技術有進步，過程中又累又刺激，是一個很難得經驗。但會不會再來一次？「試過爽過就算喇，阿叔我年紀大。」