【送狗迎豬．豬樣多面睇】66隻藝術豬港九新界踩場　首站在利東街

農曆新年將至，為送「狗」迎「豬」，不少大型商場都有新年主題裝飾。香港存款保障委員會（存保會）籌劃「存得安心．『豬』事大吉賀新歲」藝術巡迴展覽，第一站將於利東街及The East舉行，展出66隻由本港插畫師設計的藝術豬，率先跟市民「拜豬年」。

為迎接豬年來臨，存保會將推出新一輯以豬仔錢罌為動畫主角的宣傳廣告片，又籌劃「存得安心．『豬』事大吉賀新歲」藝術豬巡迴展覽，展示由香港著名插畫師、大專生、中小學生及7位藝術家所設計的藝術豬，展覽將會展出66隻藝術豬，首站由利東街及The East開始，其後到港九新界各區巡迴（暫時得知有荃灣區，其他區尚有待公布），以加深市民對存款保障計劃的認識和了解。

由香港著名插畫師13点、貓室和在高速公路旁邊野餐所設計的動畫廣告角色。（存保會提供）

「存得安心．『豬』事大吉賀新歲」藝術豬巡迴展覽首站

日期：1月24日至2月28日

地點：利東街及The East

詳情：屆時會舉辦多個手工藝工作坊，包括《利是封豬仔錢罌工作坊》、《豬仔錢罌彩繪工作坊》、 《「保」豬樂園賀新歲工作坊》、保存劇場及講座。

備註：有意參加工作坊的市民，可瀏覽「香港存款保障委員會」Facebook專頁了解。

+ 29 + 28 + 27

市民可以參加《利是封豬仔錢罌工作坊》等手工藝工作坊。（利東街及The East提供）

此外，利東街由1月29日起，以「以利東喜迎豬」為題，打造全港最大的戶外新春步行街，掛起668個紅燈籠及238個金光閃閃的金錢，寓意前途光明、財源滾滾，「豬牽富貴年」。

「利東喜盈豬」金光千紅新春步行街

日期：1月29日至2月28日

時間：10am-10pm

地點：沿「利東街」及「利東街」中庭

詳情：在指定日子，會有書法家李清水即席揮毫，為市民題字。