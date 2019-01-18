【香港麻鷹節2019】逾千五隻麻鷹在港過冬　日台專家也特來觀賞

香港上空不時都有麻鷹盤旋，但原來牠們因張開羽翼飛行時如同黑色大紙鳶，英文名又稱「Black Kite」。每年冬天，香港都會有逾1500隻麻鷹在港棲息，其密度屬全球最高，連日本和台灣的專家也要專程到來觀賞。由生態教育及資源中心舉辦、第13屆的香港麻鷹節將在本周六起(1月19日)，一連兩個周末在西貢碼頭舉行，屆時大家將有機會對這種「老是常出現」的猛禽加深認識。

在西貢碼頭對開的羊洲，高峰時期統計有400隻麻鷹聚居。(資料圖片)

麻鷹在香港十分常見，不常受港人注意。(生態教育及資源中心FB圖片/「香港麻鷹節2018」猛禽攝影比賽優異獎作品，得獎者：林卓源)

在西貢碼頭對開海面，一個稱為羊洲的地方，高峰時期統計有400隻麻鷹聚居。因此海濱長廊一帶，每近傍晚常有一班攝影發燒友帶同裝備來到，要捕捉百鳥歸巢的「鷹」姿。生態教育及資源中心科學事務經理張瑪珊指，在香港麻鷹的棲息地主要有3個：馬己仙峽道、昂船洲以及羊洲。而西貢羊洲除了數量較多，亦因或可近距離「捕捉」而較為吸引，「西貢海傍一帶有好多海鮮船，劏魚時啲內臟會吸引麻鷹嚟食，所以係有機會近啲睇到佢哋捕食同嬉戲嘅畫面。」

香港麻鷹節2019，將於本周六開始舉行。(生態教育及資源中心FB圖片)

張又指，雖然麻鷹在香港十分常見，不太受港人注意，但一些外國專家會乘着冬天特意來港觀賞麻鷹，而且麻鷹在港居住的歷史悠久，其實甚具意義。在香港麻鷹節活動中，將設有「麻鷹觀測站」和「鷹眼追蹤 — 麻鷹普查體驗」讓參加者作出觀察。除了麻鷹，在該處海面還可以看到一對被形容是「珍寶」、屬國家二級保護動物的白腹海鵰。中心希望透過活動，繼續推廣香港猛禽和麻鷹的保育。