【另類利是】社企義賣利市封　收益捐給明哥為市民送暖

臨近歲晚，不少人開始忙於辦年貨，為新年作準備。有人喜歡購買不同花款的利市封送給親朋好友，有社企就推出特色利市封義賣，扣除成本，收益將會用來資助食物援助項目，由深水埗明哥為有需要的人士帶來一餐溫飽。

膳福利市封的設計富有心思，取二字諧音，寓意把善心同祝福傳播開去。（Healthy提供）

社企「膳動衡 （FOODSPORT）」的創辦人Healthy向《香港01》解釋：「就到新年，大家都會高高興興咁過節，我哋想一眾基層市民，包括無家者等都可以分享到呢份喜悅。」膳動衡連同「北河同行（深水埗明哥）」合作，推出特色利市封義賣，每包利市封有20個，售價68港元，所賣出的利市封扣除一張飯票（$24）及必要的製作成本後，剩餘收益全數用作支持膳動衡社區運動及食物援助項目。「明哥定期都會派飯，同好多區內公公婆婆好熟，我相信我哋將收益捐過去買明哥飯券，係可以幫到真正有需要的人。」

利是封上的字由深水埗明哥提筆。（Healthy提供）

「利市封上面寫咗『膳』同『福』兩個字，由明哥親自提筆，兩個字黐埋一齊，取諧音，寓意將善心同祝福傳播開去。」Healthy指他們共預備了350套利市封，現在已經賣掉一部分，還剩餘逾100套可以供市民訂購，有興趣的市民可以到膳動衡的網頁上訂購，並於本月25日至2月8日期間，辦公時間內親自到膳動衡位於觀塘的辦公室領取，或加付運費，速遞運送到府上。

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