【垃圾圍城】天水圍新公屋趕入伙　逾米高廢料淹沒升降機

元朗天水圍一帶，近年有不少新屋邨及新居屋落成。位於洪水橋新發展區範圍的屏欣苑，亦於去年底開始收樓入伙，不過隨着各戶一同進行裝修，屋苑內出現了一個又一個規模甚大的「廢料山」。有街坊指，現時紙皮、泥頭等垃圾遍佈各處，高峰時期更將升降機口「淹沒」，情況十分誇張。地區人士表示，農曆新年臨近，不少住戶「趕入伙」，已要求管理公司加派人手清理，以免發生火警或意外。

屏欣苑內有樓層的垃圾多得將升降機口「淹沒」。(網民Verna Lam提供)

近年不少新建屋邨屋苑入伙後，各樓層、空地都會充斥大量垃圾。在屏欣苑，連日以來都有居民拍得照片，指現時屋苑內烏煙瘴氣，一個個廢料山除了阻塞通道，亦開始傳出陣陣臭味。而據居民觀察，垃圾在近一星期以來不斷堆積，少見清理。一些已完成入伙的居民大為不滿，指出入時環境十分惡劣，一個新屋苑竟然淪為垃圾崗。

現時紙皮、泥頭等垃圾遍佈各處。(網民Verna Lam提供)

元朗社區幹事莊豪鋒指，近期每天都會收到約20宗關於建築廢料問題的投訴。他表示，大量居民趕在農曆新年前入伙，因此製造了大量如紙皮、發泡膠、鋅盤、座廁等裝修和搬運廢料，而屋苑內設有指定垃圾收集站，但不少工人「貪就手」棄於走廊，「其實呢個屋苑升降機設計得的確太細，咁多人一齊搬運，上上落落隨時要等15至20分鐘，所以有時佢哋會就咁放喺𨋢口。」

屋苑內出現了一個個高如成人的廢料山。(網民Verna Lam提供)

他指出，去年欣田邨同樣因為垃圾堆積發生火警，擔心現時屏欣苑的易燃垃圾更多，通道又被垃圾阻塞，隨時引致嚴重意外，他呼籲各持分者注意有關問題，「希望啲工人、個別業主都要守規，妥善處理呢啲大型垃圾；另外管理公司方面亦要喺呢個高峰時間加強清理。」

居民及地區人士擔心，垃圾堆積會引致嚴重意外。(網民Verna Lam提供)

莊表示，據他了解，現時管理公司以價低者得的方式中標，其中包括了一筆「開邨預備金」，用作安排人手清理垃圾，惟現時有關金額已用完，需由管理公司另行出錢承擔。幸他昨日與管理公司洽談時，對方指將就事件加派清潔工人，亦成立了以男清潔工為主的特別小組，加快搬運和清理，希望可盡快移除「廢料山」。