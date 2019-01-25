九龍城舊樓龜速上網　區議員：下載幾分鐘嘅片要10分鐘

現代人的生活離不開網絡，無論是工作、學業還是娛樂，每樣都需要網絡支援，但原來在市區之中，還有一群街坊每天都要忍受龜速的上網速度。九龍城區雖然位處九龍市中心，但當區很多舊樓，直至現時都沒有光纖網絡覆蓋，以致上網速度極為緩慢，令居民相當無奈，生活大受影響。

當區區議員林博向《香港01》解釋，九龍城區內不少私人樓宇都沒有光籤覆蓋，只以速度慢、費用昂貴的電話線上網，相當落後。以土瓜灣為例，大概7成的樓宇面對此情況，居民平日只可以忍受極緩慢的上網速度。他表示：「我自己辦事處都有呢個問題，得一間電訊商提供上網服務，而家個商用plan 236蚊得8mbps上網，其他人100零蚊左右都有100mbps，甚至出面有人用緊1000mbps添啦。九龍城區呢度就係因為獨市所以又貴又慢。」

不少九龍城區的私人樓宇都沒有光纖覆蓋，以致住在當區的居民被逼使用緩慢的上網服務。（資料圖片）

就連辦事處職員需要查看影片，由於網速太慢，一條幾分鐘的短片要花近10分鐘下載，可謂「load（下載）時間仲耐過睇」。林博又指，有街坊向他指出家中的小朋友需要上網查功課資料，也做不到，更別提一些在家工作的自僱人士，緩慢的網速帶來的問題遠比想像的多。「有喺屋企做設計工作嘅朋友話要上網搵素材，攞靈感等等，奈何上網實在太慢，真係搞唔掂，必要時唯有去friend度做嘢，但又唔想次次麻煩人哋都唔知點算好。」

區議員望政府可牽頭，鼓勵電訊商加快以光纖覆蓋九龍區樓宇。（資料圖片）

一眾區議員現向區議會提交文件，希望電訊局可以採取行動，以資助形式鼓勵，或在發牌條款中加規定，鼓勵電訊商加快以光纖覆蓋九龍區樓宇，讓更多巿民能享受更優質的上網服務。



他們原定在昨日的會議上討論相關事件，但電訊局並未派代表出席會議，只以書面作出回覆，局方指近年香港電訊市場已經全面開放，在哪些地區提供電訊服務屬於供應商的商業決定。惟局方表示，將會向供應商轉達市民的需求，鼓勵它們考慮於區內提供更完善的服務。