【視若無睹】葵芳邨休憩空間疑變賭場　橫額下公然賭錢吸煙？

長者晚年欠缺娛樂，在多區的公共屋邨，聚賭問題都十分常見。葵芳邨內一個休憩處本有數張石造枱櫈予居民休息，卻長期疑被一些聚賭人士佔據。該處每天都有2、30人定時出現，有指雖然他們賭的金額不大，但會公然違例吸煙，亦有人會「貪方便」隨處小便，破壞環境衛生。

社區幹事指，聚在休憩地方的人士甚為警覺，不時四處張望。(葵青區社區幹事梁靜珊提供)

在葵芳邨近葵仁樓地下公共休憩空間，雖然在當眼位置，已掛有不准吸煙及不准賭博的警告橫額，但有市民仍視若無睹，不但在橫額下繼續大玩啤牌遊戲，每局結束後，更有人拿出現金交收。據街坊指，雖然屋邨範圍嚴禁吸煙，但有關人士不斷吞雲吐霧，令休憩場所變得烏煙瘴氣。

葵青區社區幹事梁靜珊指，葵芳邨內獨居長者甚多，明白他們平日娛樂不多，到樓下賭錢可能是唯一「細藝」，不過，她強調聚賭屬於違法行為，指現時房署已有派人定時巡查，認為該署可於人多時候派員到場加強宣傳，向有關人士解釋刑罰和扣分制度，但長遠而言，更應增加邨內的長者服務和康樂設施，令長者有所寄託，「現時成條邨都係得一個長者中心，亦冇乜社區活動可以畀佢哋參與，而公園入面嘅健體設施亦較少，平日長者都係冇咩好做。」除此之外，她亦希望房署加強清理有關地點，解決環境衛生問題。

在各區公共屋邨，聚賭問題都十分常見，增加長者服務是否可解決問題？(葵青區社區幹事梁靜珊提供)

房署發言人表示，為改善公共屋邨的居住環境及管理，「在公眾地方非法賭博」及「在屋邨公共地方吸煙或攜帶燃着的香煙」已納入「屋邨管理扣分制」，倘證實有住戶在屋邨公共地方非法聚賭或違例吸煙，毋須事先警告，會被扣5分。葵芳邨在過去一年共接獲1宗有關聚賭及4宗涉及違例吸煙的投訴，而住戶因在邨內公共地方非法聚賭而被扣分的個案共21宗，因違例吸煙而被扣分的個案共36宗。發言人指，屋邨辦事處已在有關地點豎立禁止聚賭的警告橫額及通告，並於適當位置安裝閉路電視監察系統，同時安排保安員每日向懷疑聚賭人士派發警告便條，提醒他們聚賭乃刑事罪行。

發言人續指，辦事處已加強前線職員及保安員巡邏，倘發現非法聚賭情況，會立即向警方舉報。此外，該署會派特遣隊到葵芳邨執行特別職務，包括打擊違例吸煙、亂拋垃圾、隨處便溺等。如有發現，會即時作出票控或執行屋邨管理扣分制。辦事處亦會定期透過屋邨通訊、通告，以及屋邨管理諮詢委員會等發放訊息，加強宣傳及教育。至於長者健體設施方面，現時葵芳邨共有21組長者健體設施，以及一間長者服務中心，專為長者提供不同範疇的服務。另外，邨內亦有多間不同的志願團體、非牟利機構等，為長者提供各式各樣的服務。 另外，該署已計劃於本年第一季，在邨內再增設8組長者健體設施，以進一步為長者提供休憩設施。