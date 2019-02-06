【豬年2019．香港製造】夫妻檔研製港人專屬香水　助基層婦女就業

紙皮盒蓋上放滿一份份白蘭花，上面寫著5元一份，加一個老婆婆的親切笑容，相信香港人對這情景不陌生。一對80後夫妻Kim和Edward，以零售價收集長者在街上擺賣的白蘭花，再搜購本地有機花農的原材料，聘請基層婦女做包裝，打造100%香港製造的白蘭花香水及其他護理產品。

Kim和Edward夫婦二人2015年開創自家製護理品牌，原本只有艾草、益母草及洛神花產品，後來希望製作一種能夠代表香港的香水，所以不斷尋找屬於香港的氣味。有日，Kim偶然經過觀塘工廈，看到一位老婆婆在街頭擺賣白蘭花，她不忍心婆婆深夜還在工作，就一整盤300朵白蘭花買回去。白蘭花的香味，讓她想起不少童年回憶：「小時候媽媽帶我出街，間中都會買包白蘭花給我。她教我用一個小碟子，然後放少少水，連花莖養在水中可多放幾日。」她覺得，這種花香正是香港人最熟悉的氣味，決定嘗試以白蘭花製成香水。

Kim每次見到有老人家擺賣白蘭花，都會全盤購入，好讓他們早點回家休息。（受訪者提供相片）

他們花了一年時間研製白蘭花香水，先揀選出最好的白蘭花花瓣，再將花瓣放到蒸爐上，用蒸餾水蒸出純露（又稱原液）。Kim說，每300朵白蘭花可蒸出30毫升的純露，再加入精油製作成香水。



街頭賣白蘭花的婆婆成了他們的原材料供應商，Kim堅持以零售價向婆婆們搜購白蘭花，「有時客人和朋友見到賣花婆婆擺檔就會通知我，我盡量向她們全數白蘭花購入。」對於老人家感謝她的相助，她說：「產品賣出我都有錢收，一句多謝就夠，感恩就真係受唔起。」街頭搜購佔50%，餘下50%就要向本地有機花農購入。

Kim有時都會到大埔的有機農場幫手採摘白蘭花。（受訪者提供相片）

白蘭花產品不但為他們帶來收益，更讓不少香港人重拾昔日的美好回憶，Kim說：「有客人對我說，當年她媽媽經常抱著她在懷中睡覺，她媽媽會帶白蘭花在耳背和胸口前，這種氣味對她來說好深刻，好有安全感。」客人的媽媽已故多年，她一直很想尋回這種氣味，無意間發現有白蘭花香水，一試就感動。還有不少移民外地的香港人都向他們訂購，懷緬香港的氣味。

他們現時參與Social Ventures Hong Kong的計劃「合廠」，聘請基層婦女助她們就業，例如產品包裝、貼標籤、車衣等工作，Kim指：「工時由上午9點至下午3點，以不會影響她們照顧家庭為主，讓她們下班後可以回家做飯，合廠亦設有小型托兒所，讓小朋友放學後可以到來做功課，有專人負責托管服務，令基層婦女可以繼續安心工作。」暫時只有葵涌區，現正發掘更多地區推行。

他們計劃開一間專售香港特色品牌的實體店，Edward指：「好多香港自家品牌的產品，都要逐間打電話和上網搜尋先知，例如本地花茶、涼茶、蜂蜜、菜乾、酒類及食品等，好多都是用香港原材料製造，如果有實體店就可以即場試完先買。」踏入農曆新年，他們推出了桂花系列產品，寓意花開富貴，希望更多人支持本地創作。