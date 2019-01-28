【年近歲晚】舊樓鐵閘遭破壞　九龍城區去年發生七連環爆竊案　

九龍城區內有不少舊唐樓，去年更發生連環爆竊案，共有七個單位遭爆竊，部分更在日間發生，令居民憂心忡忡。九龍城區議員吳寶強去年12月收到居民反映，區內有唐樓鐵閘遭不明人士破壞，有居民建議，希望在附近大廈增設警員簽更簿，並期望能警方加強巡邏。

去年12月，九龍城聯合道有七個單位遭人爆竊，九龍城區區議員吳寶強指，大部份唐樓均沒有管理員看守，更沒有閉路電視，雖然設有鐵閘，但容易遭到破壞，「變相變成自出自入」。他表示，「居民擔心後生嘅出咗去，留低嘅家庭主婦、小朋友同老人家會有危險。」

有居民表示，被爆竊單位的大廈鐵閘曾遭破壞。（資料圖片／陳永武攝）

吳寶強指，部分爆竊更於日間發生，「賊人明目張膽地犯案，可能因年近歲晚，過年需要錢。」吳寶強提醒居民要做好防盜措施，同時表示擔心九龍城區的治安會惡化。有居民向吳寶強表示，希望警方增加區內巡邏，並在區內加強宣傳及教育，增加居民的防盜意識，及在發生盜竊的地方增設警方簽更簿，以收阻嚇之用。

警察公共關係科回應《香港01》時，指出就九龍城區南角道15號、聯合道40-46號、聯合道7號及36-38號，警方於2018年11月至2019年1月22日，共接獲5宗爆竊案。而5宗案件涉及6個單位，其中一宗案件沒有任何損失，其餘4宗則損失現金、首飾及手錶等財物，總值約17萬元。警方指，只有一宗案件偵破，拘捕一男一女，其餘四宗仍在調查中。

警方表示會加強巡邏及提升居民防盜意識。（資料圖片）

警方同時表示，會因著九龍城爆竊案，會密切留意刑事罪行的趨勢，並適時採取相應行動，包括在區內加強巡邏、進行針對性的情報主導行動及宣傳工作，及會繼續因應罪案趨勢及區內巡邏管理情況，策略性設置簽到簿，由前線軍裝人員作不定時的巡邏。警方亦會定期檢討有關簽到簿的位置，以發揮防止及偵查罪案的功能。

吳寶強表示，警方指在聯合道附近已設有簽到簿，故未有需要沒有在發生爆竊案的準確位置設立簽到簿，「但我會繼續爭取，讓居民能夠安心。」