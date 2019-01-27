【2019農曆新年】開枱喇！麻雀展覽帶你睇世界各地麻雀牌

農曆新年將至，打麻雀是過年的聯誼活動之一。the HK room於PMQ元創方舉辦「一筒麻雀展覽」，介紹麻雀的起源、各地差異、有趣術語等，亦會展出一些麻雀形狀的餅乾、糖果、T-Shirt等產品，讓人從另一個角度享受麻雀的樂趣。

「一筒麻雀展覽」由即日起至3月13日在PMQ元創方舉行，展覽會上介紹麻雀的起源、各地差異、演變及有趣術語等。另一方面，展覽亦將麻雀與設計結合，the HK room透過自家設計及與其他香港原創品牌合作，例如「住好啲」（G.O.D）、Karen Aruba、蔡毅明（Y-Ming），展出一些特別設計的麻雀產品，包括帆布袋、扭計骰、T-Shirt、番梘、餅乾、糖果等等。

the HK room創辦人陳麗喬博士認為，麻雀有豐富的文化價值，最特別的地方是麻雀千變萬化，「每一個地方都有不同玩法，甚至用不同物料製成麻雀牌。例如日本麻雀的白板沒有一個藍色方框，而是甚麼都沒有的『真．白板』；又例如新加坡麻雀有動物牌（貓、鼠、雞、蜈蚣）。」而且麻雀是一個大眾化的活動，有其獨特的凝聚力，令親人朋友可以「聚首一枱」。

【一筒】麻雀展覽

日期：1月10日至3月13日

時間：1pm-8pm

地點：PMQ元創方（南幢）4樓S414室

費用：費用全免