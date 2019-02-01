【日曬雨淋】將車澳巴士站無上蓋　下雨天市民狼狽議員倡盡快加建

現時不少巴士站加設上蓋，令候車乘客無需受日曬雨淋之苦；然而位於將軍澳寶琳北路（向將軍澳方向）康盛花園及翠林邨690巴士站至今仍未有任何巴士站上蓋，不少市民需要步行至隔離巴士站避雨。有區議員希望，運輸署及巴士公司盡快落實初步規劃，解決居民的不便。

西貢區區議員林少忠表示，乘客經常移步至鄰近巴士站上蓋等候車輛，特別在下雨天，鄰近上蓋巴士站的人潮顯得更為擠擁；一旦巴士到站，乘客需急忙衝回原本的巴士站上車，狀甚狼狽之餘，亦容易與他人發生碰撞。加上遍地雨水，若一不留神滑倒，後果不堪設想。

在將軍澳寶琳北路（向將軍澳方向）康盛花園的巴士站同樣有加建上蓋的需求。（區議會文件）

林少忠坦言，不時收到居民對巴士站的反映和投訴，希望盡快加設上蓋。雖然他曾多次向相關部門提出建議，但至今仍未收到任何確實回覆，「其實在開會提出動議的前後，我亦向運輸署和巴士公司提交相關照片和文件；甚至邀請相關人士就事件開會討論，但仍然毫無進展。」

將軍澳往返港島的巴士路線，主要集中這兩個仍未加設上蓋的巴士站，不少上班族和居民平日都會選用公共交通工具代步，不時出現等候車輛人龍；林少忠認為居民對增添上蓋有迫切需要，希望各方能夠最快溝通，落實加建上蓋巴士站，讓等候巴士乘客有更多遮蓋的空間。