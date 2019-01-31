柴灣驚現持槍狂徒！　街坊目擊有人疑開氣槍射狗：覺得生命受威脅

有市民近日相繼拍攝到小西灣後山，有人手持氣槍，更指現場聽到多下槍聲。相關事件被上載到網上群組「毛孩關愛組」及「柴灣人柴灣事」，發帖者直指有人射擊動物。有目擊者向《香港01》表示，連發槍聲十分恐怖，亦不知「火力」有多大，覺得生命受到威脅。由於後山經常有街坊及老人家散步和練跑，也是不少流浪狗、野豬和雀鳥的棲息地，有街坊稱絕不容忍有人在此開槍，危及動物和居民生命。

譚先生行山時曾遇上兩名男子帶著槍袋上山。（受訪者提供相片）

拍照的譚先生向《香港01》表示，在本月20日他到小西灣後山散步時，剛好看到兩名男子拿著槍袋上山，更與他們擦身而過，譚指：「我行行下聽到槍聲和狗吠聲便立即擰轉頭，見到佢兩個收起個槍袋。下山途中遇到兩名警員，問我有無見到人持槍？咁我就指引他們上山找，無耐就見到警察帶住兩個男人落嚟，仲聽到警察話『啲槍收埋喺邊？』之後我就無再理喇！」因為當時有警員在場，所以譚沒有拍太多照片。

區小姐躲起來視察，當時聽到一陣連發槍聲，便開著手機上前拍攝，發現一名持槍男從山上往下奔走。（受訪者提供相片）

事隔數天（25日），另一柴灣街坊區小姐同樣到此行山，順道探望流浪狗，就聽到遠處傳來槍聲：「嗰日下午5點，我去散步同啲狗狗玩下，突然聽到有人向我的方向大叫『你唔使望喇，係你呀！』再聽到連發的槍聲，我即刻嚇到跑上山。」

她走到樹後躲避，不久就見到有個持槍男子出現，向後山引水道的流浪狗開槍。「我見佢唔出聲，連發開槍，槍聲好恐怖，啲狗即刻四散。我唔知個支係咩槍，又唔知係鐵珠定膠彈，嗰刻只覺得生命受威脅。」她指小西灣後山經常有街坊和老人家散步和練跑，有街坊亦曾跟她表示見過有人槍擊流浪狗，故希望警方多加巡視後山一帶，以防止同類型事件發生。

警方回應《香港01》，證實1月20日下午約4時50分接獲報案，指發現兩名男子於小西灣邨瑞喜樓附近山邊懷疑以氣槍射擊狗隻。柴灣分區人員接報到場，截獲兩名分別為十八歲及五十四歲男子。其中十八歲的男子持有一支氣槍，該兩名男子表示在上址拍照。人員於現場沒有發現任何受傷動物。初步調查相信事件不涉及刑事成分，案件列作「雜項」處理。

根據香港法例第238章《火器及彈藥條例》，管有軍火及彈藥須要持有由香港警務處所發給的有效有限度管有權牌照或經營人牌照／槍械牌照。除了一般的槍械外，槍口能量超過2焦耳的氣槍、電槍、容載任何有害液體、氣體、粉末的煙霧劑，例如驅狗噴霧、魚叉、魚槍及拉力超過6公斤的弩亦包括在條例內。一經循公訴程序定罪，可處罰款$100,000及監禁14年。