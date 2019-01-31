【關愛共享計劃】投票箱「充當」投遞箱　地區人士批毫無準備

派發4,000元的關愛共享計劃本周五（2月1日）起接受申請，政府日前宣佈將在房委會轄下屋邨辦事處及民政諮詢中心，設置更多投遞箱，方便市民提交申請。但有地區人士表示，有屋邨辦事處使用選舉投票箱，頂替收集表格的投遞箱，批評政府「求其」，準備不足。

民主黨社區主任賴文輝表示，周三（1月30日）曾到訪黃大仙區內4、5間屋邨辦事處，均見到以兩個藍色投票箱，充當關愛共享計劃的投遞箱。更有職員向他表示，在周五當日才會收到貼紙，以遮蔽投票箱上的字眼。他認為，現成的收集箱比額外新制作的更環保，問題不大，只質疑計劃已籌備多時，予人感覺「臨急臨忙」、毫無準備。「點解唔貼好晒，遮住投票箱幾隻字先送入嚟？咁樣好求其，好冇安排，就咁擺個投票箱喺度。」

財經事務及庫務局回覆《香港01》查詢時表示，考慮到所涉及的行政費用和善用現有資源，職津處已借用投票箱作為新增地點的投遞箱，並會適當標示投遞箱是用於投遞關愛共享計劃的申請文件。

增設200個房委會屋邨辦事處交表

政府日前（1月29日）宣布，為便利申請人士，將於約200個房委會轄下的屋邨辦事處，及14個民政事務總署民政諮詢中心，額外增設更多投遞箱。而政府原先只於在職家庭及學生資助事務處、社署各分區福利辦事處及各政府合署，合共31個地點，設置投遞箱。除親自遞交，申請者亦可郵寄表格至旺角郵政局郵箱2600號、在職家庭及學生資助事務處及在職家庭津貼辦事處。

同時，政府又指，職津處會按需要，為收取200份或以上申請表格的的立法會議員辦事處、區議會議員辦事處以及非政府機構，作出特別安排。另外，政府又表示正積極研究增設領取現金支票的地點，以便利沒有以其本人名義開立的本地銀行帳戶，須親臨職津處領取現金支票的申請人。