【油尖旺重建】韋志成建議發展馬路增發展潛力　規劃師：難度高

市建局行政總監韋志成昨日表示，油麻地及旺角重建潛力不高，當中44%為馬路，若擴大清拆範圍或釋出部份路面面積作其他用途，或能提升重建潛力。 規劃師吳永輝解釋，韋的意思為「整合地盤」，意即合併小型地盤發展，為本地沿用多年的發展方法，但油尖旺等舊區因業權分散等問題而難以實行。

去年，市建局展開為期兩年的《油旺地區規劃研究》，研究覆蓋範圍約212公頃，涉及3,300幢樓宇。(資料圖片)

去年，市建局展開為期兩年的《油旺地區規劃研究》，研究覆蓋範圍約212公頃，涉及3,300幢樓宇。根據市建局文件，該區人口密度高，每平方公里有18萬人口，並有逾半的樓宇樓齡超過50年。

市建局行政總監韋志成指，油麻地及旺角有44%為馬路，若要提升重建潛力，或要釋出部分路面面積釋放作其他用途。

油尖旺密度高，馬路佔地面面積44%，韋志成提議釋出路面面積發展。(資料圖片)

規劃師吳永輝解釋，一般發達城市如上海、新加坡，馬路佔地面面積約兩至三成，雖然本地的規劃發展會依據《香港規劃標準與準則》訂下道路、公共設施的數量，但馬路則要按實際需要而釐定。

吳續稱，現時市建局正考慮以「整合地盤」的方式發展油尖旺，意即合併零散的小型地盤，將其大規模發展；雖然現時政府沿用同樣的方法發展其他地區，但難以於油尖旺實行。「第一個難度是舊區業權分散，第二則是舊區的密度人口多，密度高，難以一時間安置如此龐大的人口。」

根據2016年人口普查，油尖旺人口約有34.3萬。

各個舊區的重建項目如箭在弦，街道小店是否難逃淘汰的命運? (資料圖片)

舊區重建 仕紳化難避免

然而，油尖旺的規劃如同縱橫交錯的方格，街道生活豐富；若然依從「整合地盤」的方式發展，可會犧牲了街道文化？「舊區重建難以避免仕紳化，例如車房、雜貨小店也會面臨消失，所以大規模的整合難做得好，除非細規模做。」

他以外國的鋼鐵廠、廢車廠為例，當廠房倒閉遷出後，政府能按著該區的特色重新規劃。「油尖旺的舊樓太多，政府的發展成本太大，所以大量整合地盤發展實在難以落實。」