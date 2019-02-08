【改造九龍城】俾小朋友做揸fit人　設計出屬於自己的遊樂設施

舊區總給人沉悶感覺，但假如在街上擺放一個大型戶外裝置，再由小朋友決定遊樂設施的設計，感覺又如何？聖公會福利協會轄下的社區項目「躍變·龍城--九龍城主題步行徑」將於3、4月舉辦工作坊，邀請小朋友為裝置提供想法，讓他們也有機會為社區注入新意念。

「躍變·龍城」將於四月在社區推出一個大型戶外裝置，讓市民可以進內參與各類活動，為舊區注入活力。裝置將有部分會劃為遊樂設施，而設計意念則來自公眾。組織將公開招募有興趣的小朋友參與「社區小小設計師工作坊」活動。

組織過去亦曾舉辦讓小朋友參與的工作坊，反應不錯。（受訪者提供）

有份籌備計畫的項目主任陳嘉文向《香港01》表示:「其實個意念就係想大家都有份參與舊區嘅規劃發展，以前九龍城區俾人感覺都係悶啲，所以我哋想擺個裝置喺街頭，等經過嘅人都可以入去玩，有返啲生氣。」

「小小設計師工作坊」主要是由幾位港大建築系的學生領頭，和約20位小朋友共同參與。透過不同的任務和活動，了解小朋友真正想玩的遊樂方向，再設計出適合香港小朋友的遊樂設施。「方向係由小朋友去主導，真正做到屬於佢哋嘅遊樂場。」陳續指，其實這是組織第一次舉辦此類型活動，希望可以提升街坊對社區的歸屬感。

主辦單位希望小朋友可以發揮創意。（受訪者提供圖片）

「好多時規劃都俾人一種好遙遠嘅感覺，但今次可以將自己有份構思嘅元素加入設計，相信唔少人會有興趣。工作坊共有兩節，分別是遊戲日和試玩日，暫定於3月和4月假土瓜灣景雲街遊樂場舉行，設約20個限額，費用全免，有興趣的市民可從即日起到躍變·龍城社交專頁的連結上報名。