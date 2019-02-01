【2019農曆新年】東涌年宵人流極少　檔主嘆：要打牌消磨時間

新年將至，不少人會逛年宵湊湊熱鬧。不過年宵市場的熱鬧畫面，並非區區都能見到，好像位於達東路花園、昂平360纜車站旁的東涌年宵，長期極少人流，日間時段每小時只有大約40人，比起其他區就如另一個世界。有檔主表示，區內年宵宣傳不足，以致人流太少，生意淡靜，檔主們要靠打牌消磨時間。

東涌達東路花園每年也會舉辦年宵市場，但一直以來人流都是極少，更有居民直指「商戶多過行人」。東涌居民關注組主席劉永賢向《香港01》表示，年宵在日間每小時約有3、40人，夜間則每小時約100人。他認為，人流少的主因是宣傳不足，區內的指示牌不足，甚至有指示牌指錯方向，「有好多街坊同我講，乜原來東涌有年宵㗎咩？區內其實無乜指示，喺的士站有指示牌，一個指左邊，一個指右邊，都唔知想點！」

劉永賢表示，東涌年宵的宣傳不足，很多街坊也不知道東涌原來有年宵。（劉永賢提供圖片）

東涌年宵共設有42個檔位，規模較小。劉永賢認為東涌年宵欠規劃，檔位不但少，更加安排得非常疏落，夜間光線不足，檔主要自備燈光。他自己也投得一檔作街坊生意，但因為人流極少，檔主們不時也要自行消遣，「今年年宵攤檔空置率比以往少，舊年9檔，今年得3檔。檔租唔係好貴，作為街坊咪當支持下。但人流真係太少，無乜生意，檔主要打牌消磨時間。」

劉永賢指，入黑後年宵位置光線不足，檔主要帶燈去開檔。（劉永賢提供圖片）

港珠澳大橋開通，內地遊客可乘坐B6線巴士往東涌，一度「逼爆」東涌，究竟大橋有沒有帶旺年宵？劉永賢表示，大橋只吸引到檔主進駐，而非遊客。他解釋，遊客通常在B6巴士站下車，但巴士站並無設置年宵指示牌，遊客會直接到東薈城，就連年宵旁邊的昂平360纜車站，也無清晰指示年宵位置，遊客坐完纜車也不會過來，「舊年港珠澳開通，好多人因此而入嚟開檔，但入嚟先發現原來無遊客會嚟，區內根本唔夠指示牌指示年宵位置。」

劉永賢指，東涌年宵所賣的商品主要是居民日常所需用品，如鹹魚、地氈等。（劉永賢提供圖片）

他建議將日後可將年宵安排在安東街足球場，該處位置方便，地方亦更大，可以擺放多一點貨品，此外能容納更多攤檔，將年宵檔凝聚在一起，「搬去安東街足球場位置更方便，又可以容納更多檔，人流又較多，會更加有新年氣氛，依加係完全無氣氛，非常冷清！」