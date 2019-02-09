違泊嚴重致學童馬路中間落車　將軍澳南半年發逾4500張告票

將軍澳南違泊情況越來越嚴重，不單令市民寸步難行，甚至阻礙學童上落校巴，造成安全問題。根據西貢區區議會文件，有區議員就事件向運輸署和警方提出協助，希望盡快解決違泊問題。

西貢區區議員呂文光指出，唐德街近將軍澳廣場迴旋處、唐俊街（南行）近寶盈花園等地方的違泊情況日益嚴重，「有時因為違泊車輛數量太多，令原本接載學童的校巴無法停泊在馬路邊，只能停留在馬路中間，讓學童自己移步至馬路中心上車。」他擔心稍有不慎，便會發生意外，後果不堪設想。

將軍澳南違泊情況漸趨嚴重，經常阻礙車輛停靠行人路，令校巴只能在馬路中心接載學童。（呂文光議員提供）

對於警方日前回覆並承諾會加強執法，呂文光表示：「每次警方抄牌都只會針對某一個黑點，而非整個社區；加上車主沒有一個固定的停車地方，車輛流動快，難以執法。」他直言車輛「走鬼」情況常見，「我見過最誇張的情況是在遠處聽到警車的警笛，附近停泊的車主第一時間衝出來駛走車輛；但當警方離開後，車輛又第一時間停泊在馬路邊。」雖然呂文光認為抄牌行動的成效不大，但仍然有阻嚇作用。

運輸署現時研究有關延長禁區停泊時間，希望能改變區內違泊問題，確保學童安全。（呂文光議員提供）

根據警方提供的資料顯示，過往六個月，執法人員在將軍澳南共發出4,566張交通告票；呂文光對於現時違泊感到擔憂，「除了警方加強執法，也希望運輸署能有相關配套措施，改善違泊情況。」他表示現時運輸署研究，可否將唐德街停泊禁區的時間，由上午8-10時和下午5-7時，延長到上午7時至深夜12時，希望能保障學童上落校巴的安全。