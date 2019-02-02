【綠色年宵】環團維園回收廚餘　珠奶內的珍珠也可轉生為肥料

豬年將至，一連七日的年宵市場已於日前開鑼。全港最大的年宵市場維多利亞公園，每年均會吸引大批市民到訪，惟隨之而來的垃圾量驚人。今年環保團體「自然脈絡」駐守維園，與環境保護署合作推行「綠色年宵」，供市民借用環保餐具、回收廚餘。小至珍珠奶茶杯底的一粒珍珠，亦不是垃圾，經處理後亦能轉生為肥料。

環保團體「自然脈絡」今年駐守維園，希望教育大、中、小朋友惜物減廢。（自然脈絡提供圖片）

環境保護署、食物環境衛生署及環境運動委員會合作，把「綠色年宵」擴展到全港15個年宵市場。今年，綠色年宵又新增多個回收項目，如廚餘、發泡膠及園林廢物等，藉此推動惜物減廢。

食物環境衞生署去年在全港年宵市場共收集約330公噸垃圾，當中近三成（96公噸）來自維園。為處理維園「垃圾」，自然脈絡每日動用近20職員與義工協助營運綠色攤位，提供環保餐具，回收廚餘，分享二手利市封、購物袋等。自然脈絡綠色年宵其中一位負責人世亨指，廚餘多來自市民碗中物，另外亦有食物檔支持行動，把蔗渣交予他們回收。

廚餘筒不可回收竹簽及大骨頭，因此有義工會在旁協助。而市民亦可在旁邊的沖水機清洗膠樽及玻璃樽。（自然脈絡提供圖片）

義工駐守教分類

他指，廚餘筒放在熟食檔旁的大量垃圾筒。而義工會駐守廚餘筒，協助市民分類回收。被問到維園哪種廚餘能回收，世亨指市民吃剩的配菜、水果、椰子殼、小骨頭均可回收，「不過大骨頭就唔得，可能會整爛廚餘機」。

珍奶珍珠亦可成回收

「小至珍珠奶茶喝剩嘅珍珠都可回收。」他指，今次發現不少市民喝珍珠奶茶時，會把喝剩珍珠直接棄掉，義工便會教育市民把杯底珍珠倒進廚餘回收筒。而環保署委聘的承辦商每日會到維園收集廚餘兩次，再送往小蠔灣廠房。經處理後，小至一粒珍奶珍珠亦能轉生為肥料，而堆肥期間甚至能發電，為小蠔灣廠房提供電力。

大嘥鬼是維園的駐場大使，有家長遇上大嘥鬼後便教育小孩何謂惜物。（自然脈絡提供圖片）

+ 3 + 2

廚餘回收外，維園年宵的綠色攤檔亦提供環保餐具借用，每次按金20元。世亨指，單是31日已有超過250人次租用，希望最終有每日500人次能使用服務，從源頭為年宵市場減廢。

不是環保L 望為市民提供綠色選項

每當提及推行飲食減廢，總有環保人士被批評標準過高，而被謔為「環保L」，成眾矢之的。世亨笑言，團體不是環保L，推行綠色年宵是希望為市民提供一個綠色選項，大原則是教育。在義工簡報會上，亦有向有心義工說明市民未必有很強的環保意識，在教育工作時應尊重大家決定，避免發生爭執。

維園綠色攤位亦是二手利市封、環保袋分享站，分別由環團綠領行動及長春社回收所得。（自然脈絡提供圖片）

自然脈絡仍在招募義工，希望今年能有80名以上義工，協助年宵清場，把「垃圾」分類回收。他們寄望市民行年宵購物時能思考是否真的需要，以及手上的資源能否循環再用。世亨希望市民能自備購物袋，避免使用膠袋。攤位亦有提供利市封、購物袋分享站，讓有需要的市民多一個環保選擇。他指，環保路好漫長，「需要靠每人多行一步，養成習慣」。