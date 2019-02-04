【豬年2019】《01社區》搵車公問18區運程　居士︰有三區旺炒賣

豬年到，大家也關心自己生肖運程，至於香港以至十八區，在新一年的運勢又如何呢？《香港01》日前到車公廟為香港求籤祈福，並找來沙田車公廟後佛緣閣陳天恩居士，講解香港各區在今年的運勢，究竟今年哪一區旺丁旺財，哪一區或會較多意外發生呢？

沙田車公廟後佛緣閣陳天恩居士向《香港01》表示，香港位於南面，從九宮飛星去分析，香港今年跌入是非圈中，整體運勢仍然欠佳，陳說：「香港繼續是非不斷，去年的麻煩會帶落今年，土地問題有可能繼續爆發、政府派錢問題多多，去到4月都未必攞到，醫療問題亦不會有大躍進。」

佛緣閣陳天恩居士為籤文解讀，指香港2019年是非不斷。（羅鈺歡攝）

在十八區中，豬年究竟哪一區運勢較理想，哪一區運勢又較差呢？陳天恩表示，以八方分析，今年的病位在東北位，即沙田至大埔一帶，該區會有較多病毒會出現。另外正北位即上水、粉嶺一帶，同樣多病痛，就算今年文昌位在正北位置，亦幫助不大。至於今年的偏財位在東南七赤及正東六白，即西貢、將軍澳、新蒲崗一帶，利炒賣類的非正當生意，如金融、買賣股票、炒樓、買六合彩等。

今年西南五黃位是救命位，即在旺角至尖沙咀一帶，或會有較多交通意外和劫案。太子在正西三煞位，雖有一白桃花，但仍然會多交通意外，大家要小心。西北為九紫喜慶位，即葵青至東涌一帶，算平穩過渡。正中為八白正財位，即在中環至銅鑼灣一帶，是今年全港運程最好的位置，旺丁旺財。

玄學術說只供參考，求神問卜但求心安，無論結果如何，凡事持樂觀積極態度即可。

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