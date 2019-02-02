【2019農曆新年】14區議會印878萬個利市封　環團狠批：好過分

《香港01》翻查各區區議會文件，發現全港18區共批出撥款約422萬元，印製各式賀年用品，當中有三分一支出用於印製利市封。 根據民政事務局提供的資料，2019年有14個區議會印製新利市封，總數達878萬個全，比本港總人口還要多。當中觀塘、油尖旺及屯門數量最多，均印製逾100萬個利市封。 環保團體「綠領行動」批評，單是區議會整體利市封印製量，已超出機構去年回收量一半，情況誇張、過分，又對只有三區參與「環保利市封約章」計劃感到失望。

14區議會今年共印製878萬個利市封，比本港人口多出逾100萬。（資料圖片）

印製費共119萬 三區利市封數量佔總數四成

據民政事務局向《香港01》提供的有關數字，全港18區區議會今年共支出約119萬元，印製約878萬個全新利市封。



當中以觀塘、油尖旺及屯門印製利市封數量最多，分別印製約157萬、120萬及100萬個利市封，合共佔18區數量的四成。



印製數量最多，卻不代表實際支出最多。觀塘區僅花約15萬元印製利市封；反而油尖旺撥款金額卻是18區最多，共支出約22.7萬元。南區及東區的撥款約16萬，是第二及第三多支出的地區，但印製數量卻三甲不入。

+ 5 + 4 + 3

四區沒有印新利市封



離島、沙田及元朗區區議會，與往年一樣，沒有撥款印製利市封。九龍城區議會去年曾撥款約5萬元製作22萬個利市封，今年卻未有再印。雖然未有製作利市封，但據九龍城區議會秘書處的回覆指，該區今年也有撥款29萬元，製作18萬個月曆及9,500個日曆。

除「環保利市封約章」計劃外，綠領行動亦有向各大機構回收利市，又在街頭派發「新生」利市封。（綠領行動Facebook圖片）

僅三區參與環保印利市封 只西貢符合約章資格​

環保團體「綠領行動」在去年農曆新年後，首次發信給18區區議會主席，邀請來年參加「環保利市封約章」計劃。計劃有多個要求，包括區議會今年印製利市封數量，須比上年度減少一成或以上；同時限制設計須沒有生肖、年份及姓氏；用紙須以環保物料；及設有回收途徑等等。

不過，團體助理項目經理葉翠雯接受《香港01》訪問時表示，今年只有西貢、觀塘及荃灣區報名參加計劃。目前經審核後，暫時只得西貢區符合約章資格，對此感到失望。她又批評，去年農曆年後團體成功回收1,200多萬個利市封，及派出約600萬個「新生」利市封，但今年全港區議會就已合共印製約878萬新利市封，情況未如理想。「數量相當大，係好誇張，而且好過分。」

葉翠雯認為，18區中有4區沒有印製新利市封，值得其他地區參考。她形容市面不同公司、機構已「濫發」利市封，市民可透過不同渠道領取，認為政府及區議會不應該及無需要用公帑，製作新利市封，「即使要印，都可以印少啲，環保啲，但最好就唔好印。」她希望民政署來年能向各區區議會發出指引，在印製利市封時，有環保的設計、用紙及符合需要的數量。