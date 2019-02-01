【2019農曆新年】區議會使逾400萬製賀年用品　花費最多係邊區？

農曆新年將至，不少區議員都在街頭派發利市封。其實每年區議會可申請撥款製作當區賀年用品，除了利市封，還包括揮春、年曆、掛曆、記事簿等等，不過每區的撥款金額及製作數量亦有所不同，可謂豐儉由人。 《香港01》統計各區區議會製作賀年用品獲批撥款的金額，18區「埋單」合共約422萬元。當中觀塘區花費最多，以75萬元印製掛曆、月曆、記事簿、揮春、利市封等用品。而沙田、元朗及離島區，則與往年一樣，沒有用區議會撥款製作任何用品。

15區花422萬印賀年用品 觀塘列榜首

根據多區區議會文件，全港18區中，共15區有製作賀年用品，合計撥款約422萬元。當中以觀塘區議會批出的撥款最多，共75萬元以印製一系列，包括掛曆、月曆、記事簿、揮春、利市封等用品。據觀塘區議會文件，未有明列各項用品的印製數量。

而油尖旺區「緊隨其後」，據區議會文件，通過43萬元撥款製作宣傳品，包括2萬5千個掛曆、3,000本日記簿及120萬個利市封。這批賀年用品屬宣傳及推廣工作小組年度宣傳品的撥款項目中，另外還包括以73,500元及72,000元，製作紀念環保袋及毛巾。

港島南區則撥款40萬元，印製1萬3千個月曆、98萬個利市封及超過二萬套揮春，在18區中位列第三。

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沙田、元朗及離島區 一蚊都冇洗

《香港01》去年亦曾統計全港18區區議會印製利市封情況，當中沙田、元朗及離島區並沒有印製利市封。今年該三區亦沒有印製任何賀年用品，與以往情況相同。沙田區議員黃冰芬表示，沙田區多年來的傳統，均沒有因為節目而特別製作紀念品。

撇除三區計算，荃灣區花費相對少，只花上49,200元，製作揮春及利市封。其次是有響應綠領行動「環保約章」計劃的中西區，只花上56,800元，印製約13萬個利市封及2,750個月曆。