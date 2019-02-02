【妙計儲印花】美孚區議員辦共享印花　換公仔、廚具從此冇難度？

近年「共享」概念興起，將一些閒置資源物盡其用，既可以減少浪費，又可令其他人得益。除了空間、汽車等等可以共享，就連購物時送贈的印花，也加入行列。美孚一個區議員辦事處近日開始了「共享印花」活動，街坊可以放下或拿走所要的印花，提供平台讓居民互動互換，達至「人用我贈、我取人棄」。日後要換禮品，或者終於不用再「死儲爛儲」？

各大連鎖超市、日用品店都常有消費儲印花的活動，一向深受家庭主婦歡迎，但如有用不着的印花，可以如何處理？深水埗區區議員張永森的辦事處，在本月初開始實行「共享印花」，據張表示，最初原由十分簡單，「最早前係有一位居民嚟辦事處問嘢時，順便就問我助理，平日會唔會有相熟街坊有印花多咗唔要。助理幫佢問咗幾個居民，果然真係有，就轉交畀佢啦。」

透過「共享印花」活動，街坊可以放下或拿走所要的印花，達至「人用我贈、我取人棄」。(深水埗區區議員張永森提供)

張永森指，該名居民在大家幫助下，最後成功換到想要的物品，而他經過了解後，發現區內很多居民都會儲印花，同時也有很多「多咗」的印花，「一張單消費通常唔會太多，有時都幾難儲到印花；而換嘅物品唔同，唔係個個都啱用要去換，好多時有人會多咗印花，拎去掉又好可惜。」他指，居民之間偶有相約交收印花，但曾有市民相約了三次才成功見面，換取的卻只有幾個印花，「平日好多居民會嚟辦事處，所以我哋喺度開始搞『共享印花』，畀個平台大家交換印花。」

各大連鎖超市、日用品店都常有消費儲印花的活動，一向深受歡迎。(資料圖片)

「共享印花」的活動十分簡單，沒有特定方式，市民先到先得，可根據自己的需要隨時到辦事處，放下或揀選所要的印花。現時辦事處收集了7-11、惠康、百佳、志程、Aeon、萬寧、永安共7種印花，至今居民的反應都很正面。近年網上興起了交換印花，但一眾美孚街坊在區內已可以各取所需，以友愛互助的方式，在社區內達至資源共用，日後要換禮品也輕易得多。

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