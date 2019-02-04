【豬年好去處】 從40-60年代電影睇香港舊貌　有些場景你一定記得

從劇情片到紀錄片，從黑白到彩色，電影不止娛樂大眾，也透過光影保留無數時代面貌。香港電影資料館近日從19世紀末至60年代的館藏電影中，挑選數百段影片，加上電影海報和數碼連戲相簿，以展覽形式重塑香港舊貌和地標。一格一格的菲林，將找回多少已消失的景緻。

名為「光影．歷史．築蹟」的展覽，在即日起至5月5日，在康文署香港電影資料館展覽廳舉行。（政府網站圖片）

時光隧道 呈現舊日香江

名為「光影．歷史．築蹟」的展覽，在即日起至5月5日，在康文署香港電影資料館展覽廳舉行。展覽設計如同穿梭時光隧道，而美國愛迪生公司於1898年攝製的《愛迪生短片》便是展覽的起點。短片是資料館館藏最早的紀錄片，通過外國人的視點，重現19世紀末的香港街道。曾擔任新界民政署長和民政司的黎敦義亦捐出私人紀錄片，片中平實地捕捉50年代新界風光，片段更是及首次公開放映。

而在1940至60年代的電影，雖多在片場攝製，但偶爾亦會透過外景說故事。實景拍攝有意無意間記錄了許多現今已消失或變化的地標，如啟德機場、前九廣鐵路火車總站、雍雅山房、荔園、皇后戲院等，意外地成為富歷史價值的珍貴回憶。

60年代，香港的機場仍設在啟德，這一幕，經常在舊電影中出現。(資料圖片)

為配合展覽，資料館將於電影院舉行兩場座談會。首場以「時代的變遷：城市的獨有面貌」為題，於2月17日舉行，由電影研究者王冠豪主講。另一場題為「城市築蹟的故事」，於3月17日舉行，邀得前香港歷史博物館總館長丁新豹博士為講者。而展覽和座談會均免費入場。

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