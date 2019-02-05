【部門溝通不良】元朗年宵斟水機　環保署倡用　食環署卻圍封　

今年環保署力推「綠色年宵」鼓勵年宵攤擋及市民使用場內斟水機。不過在元朗年宵市場，雖然場地內備有兩部斟水機，但原來自年宵開鑼以來，這兩台斟水機便被食環署，以膠紙及圍欄重重封起。事件在網上曝光後，食環署才匆匆解封。食環署發言人承認，署方人員較早時溝通不足。環保署發言人則指，已要求元朗綠色年宵合辦團體在場內設立告示牌指示飲水機位置。

今年元朗年宵市場設於元朗東頭工業區遊樂場，場內設有兩部斟水機，不過，日前Facebook專頁「不是垃圾站」發帖，卻揭發該兩台斟水機被食環署用膠紙及圍欄重重包圍，更貼有「危險」字眼警告牌，不讓市民靠近使用。

用以圍封斟水機的鐵欄，膠帶上印有「食環署」的字樣。（曾雪雯攝）

元朗年宵擺擋的檔主向《香港01》無奈表示，該斟水機在年宵開始後便被圍封，在無法斟水下，只能向場內唯一售賣樽裝水的攤檔購買清水。

環保署「大嘥鬼」曾在有關帖子下留言，指圍封斟水機是「因水壓不足好難飲水」，在收到市民反映後，已重開斟水機，並呼籲元朗市民自攜水壺。為何「大嘥鬼」都關注斟水機？原來據《大型活動減廢指南》，環保署為減少棄置飲品膠樽，一直建議活動主辦單位考慮在場內不同位置設置斟水設施，方便活動參加者使用。

食環署在收到市民投訴後，隨即解封斟水機。（曾雪雯攝）

《香港01》向食環署及環保署了解。食環署發言人承認，由於署方人員較早時溝通不足，以致在元朗年宵場內的兩個飲水設施沒有開放給市民飲用，署方在收到市民有關意見後，隨即重開有關飲水設施。

就元朗年宵的情況，環保署發言人說，知悉有關飲水機已重新開放予公眾使用，並已要求元朗綠色年宵合辦團體在場內設立告示牌，指示飲水機位置。至於有關《大型活動減廢指南》，環保署發言人則指，《指南》旨在提醒社會各界在舉辦活動時應注意的環保守則，並提供清晰實用的資訊及例子，協助活動主辦者在安排活動時落實源頭減廢和乾淨回收的措施。今年的綠色年宵遵從《指南》的指引，落實多項減廢回收措施，包括在可行的情況下提供飲水機，以鼓勵行年宵的市民自備水樽，減少購買一次性樽裝飲品。