【豬年2019．各區廟宇開放時間】年三十晚　多區廟宇開至凌晨三點

豬年到！今晚子時起為大年初一，不少人都會到黃大仙廟或沙田車公廟上頭炷香，祈求新一年好運順境，如果不想人潮迫爆誤了吉時，還可到粉嶺蓬瀛仙館，該館今年首次開放給市民上頭炷香。其實，全港各區有大大小小不同的廟宇，例如西貢蠔涌的車公廟，今晚一樣開放讓市民上香；而深水埗區供奉黃大仙的道觀元清閣，今晚則會由晚上九時多，開放至凌晨，方便信眾上香。

黃大仙廟是香港人上頭炷香的熱門地，每年年三十晚踏正子時定必擠滿人群。（資料圖片）

九龍區：

深水埗天后廟：2月4日（年三十晚）23:00至翌日（年初一）03:00

鶴園角北帝廟：2月4日（年三十晚）23:00至翌日（年初一）01:00

紅磡觀音廟：2月4日（年三十晚）23:00至翌日（年初一）04:00

茶果嶺天后廟：2月4日（年三十晚）23:00至翌日（年初一）02:00

下鄉道天后廟：2月4日（年三十晚）23:00至翌日（年初一）02:30

在香港的天后廟原來有超過百間，每年農曆年期間都香火鼎盛。（資料圖片）

港島區：

鴨脷洲洪聖廟：2月4日（年三十晚）23:00至翌日（年初一）01:00

筲箕灣城隍廟：2月4日（年三十晚）23:00至翌日（年初一）03:00

筲箕灣天后廟：2月4日（年三十晚）23:00至翌日（年初一）03:00

黃泥涌譚公天后廟：2月4日（年三十晚）23:00至翌日（年初一）17:00

大坑蓮花宮：2月4日（年三十晚）23:00至翌日（年初一）17:00

香港仔天后廟：2月4日（年三十晚）23:00至翌日（年初一）01:00

筲箕灣譚公廟：2月4日（年三十晚）23:00至翌日（年初一）03:00

灣仔北帝廟：2月4日（年三十晚）23:00至翌日（年初一）02:30

新界及離島區：

佛堂門天后廟：2月4日（年三十晚）23:00至翌日（年初一）01:00

大澳侯王廟：2月4日（年三十晚）23:00至翌日（年初一）01:00

長洲北帝廟：2月4日（年三十晚）23:00至翌日（年初一）02:00

坪洲天后廟：2月4日（年三十晚）23:00起，連續開放至2月6日（年初二）17:00

年初二為車公誕，大批市民都前去沙田車公廟上香。（資料圖片）

除了以上述廟宇供市民上頭炷香之外，華人廟宇委員會轄下多間廟宇，亦於年三十晚（4日）晚上11時至凌晨時分，開放給市民上香，大家可先行查閱各區交通情況，到適合廟宇拜祭。

為安全起見沙田車公廟及黃大仙廟只許市民上3支素香，工作人員亦會即時弄熄香火，避生意外。（羅鈺歡攝）

特別一提，市民如欲駕車前往蠔涌路的車公古廟，由於該處剛完成改道工程，所以車輛自南邊圍迴旋處駛出後，需駛經新蠔涌橋，於連接鹿尾村路的延伸道路路口，轉入新建的連接路，繞過亞視大樓方能到達蠔涌路。