【豬年2019年．年宵過後】環團夥拆棚特攻隊　舊竹回收再作春泥

全港年宵花市曲終人散，繁華過後，各區年宵遺下大量竹棚。年宵花市攤檔多以舊竹枝興建，曾被直接運往堆填區棄置。去年，環境保護署、環境運動委員會連同環保組織首次推出「舊竹再造」計劃，助一眾「孤兒竹」改變命運。而今年年宵未完之前，已有25噸舊竹覓出路，準備新年後重過新生。

年宵花市攤檔多以舊竹枝興建，曾被直接運往堆填區棄置。（曾雪雯攝）

搭棚師傅義務助拆竹

全港最大的年宵花園維多利亞公園，今晨有大批義工穿梭於攤檔間。環保團體「自然網絡」配合「毋忘垃圾」等民間組織，與義工在場內埋首拾遺，一起回收食物、長桌、帳篷等物資，亦有搭棚師傅自發幫忙動手拆棚。他們先用小彎刀割掉攤位膠布，然後割斷膠索，竹棚竹枝應聲「解體」落地。不消10分鐘，一個攤檔還原成近百條舊竹。拆棚技巧純熟只因他們都是專業搭棚師傅，今天義助環保團體拆棚，回收年宵竹枝。

搭棚師傅義助環保團體拆竹，茫茫竹海中，算是也為清潔工減輕些微工作量。（曾雪雯攝）

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舊竹可建樹屋、作柴枝煮食

自然脈絡是今年維園「綠色年宵」的負責機構。自6年前起開始在年宵花市內回收大量物資，竹枝只屬回收項目之一。自然脈絡創辦人「野人」指，從維園年宵內回收來的竹枝，他們會取少量自用，用來建樹屋及農地農棚，做環保教育工作。「樹屋的竹枝通常一、兩年後就會受潮發霉後，此時竹枝可作柴枝生火煮食，灰燼便當肥料」。從土地而來的竹，成灰後再回歸大地，是物盡其用，也是環保。

自然脈絡拾取少量剩餘竹枝用作建樹屋，作環保教育之用。（資料圖片／鄧倩螢攝）

環保署去年夥環團推舊竹再造

翻查資料，去年環境保護署、環境運動委員會連同非牟利環保組織「執嘢」首次推出「舊竹再造：竹子升級再造計劃」，以推動惜物減廢。《香港01》曾向環保署查詢今年年宵舊竹去向，署方回覆指，今年的處理方法與往年相若，部分會由環境運動委員會贊助的兩個團體，透過舉辦工作坊及環保體驗營等，將竹枝升級再造成其他物件，如竹盆栽、風鈴、竹筏等；部分會送到農莊、學校、營地等作圍欄、教學及活動等用途；餘下比較殘舊的竹枝則會切割加工成碎片，再捐贈到非牟利團體及園藝公司作覆蓋物，用於促進植物生長。

繁華過後，各區年宵遺下大量竹枝。（曾雪雯攝）

思網絡​：至少48個團體登記領竹

今年，全港年宵的竹枝回收項目，是由關注可持續發展機構「思網絡」（SEE Network）統籌。年宵竹枝由清潔公司碧瑤清拆及暫存，再由思網絡處理回收竹枝及分發予登記機構。思網絡總監鄭敏華受訪時指，至今已接到48個團體及組織，經網上登記領取「竹枝」及「護根覆蓋物」。

鄭敏華指，登記者包含個人與團體，當中有學生登記領取4、5支竹作創作。（曾雪雯攝）

打碎舊竹 重回泥土作春泥

打碎舊竹養泥是今年項目的突破。今年思網絡與園藝公司合作，打碎較殘舊竹枝成為護根覆蓋物，既防止水土流失，又能分解成腐殖質，為泥土提供養分，需時約半年。鄭敏華指，已有不少學校、個人與農場登記領取護根覆蓋物，從十多公斤到百多公斤不等。

思網絡今年將透過「手舞竹道」（手工藝）以及「竹覆香港」（種植用的「有機覆蓋物」Bamboo Mulch）全面重用及自然消化處理年宵竹枝。（竹道facebook圖片）

「舊竹潛力未發揮」

被問到香港對舊竹要求是否殷切時，鄭敏華指，「需求量係有，只係潛力未發揮」。大部分學校均有園藝綠化地，她粗略估計，一所學校一年已可用上一噸。她認為目前不少香港綠化地均花錢外購泥土，若善用本地剩餘舊竹，既可節省金錢，又能讓竹回歸自然。

思網絡早前曾舉行竹藝班，教市民製竹杯墊。（竹道facebook圖片）

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