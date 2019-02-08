【豬年2019．嚇壞毛孩】違例煙花處處爆　各區頻頻有狗受驚走失

踏入農曆新年，本港多區接二連三傳出有人疑違例燃放煙花爆竹，不但恐招致人財兩失，近日有動保界人士紛紛在網上貼文告急稱，有狗隻因居所附近燃放的煙花爆竹嚇倒而走失，據悉數量至少達近50隻，呼籲主人在慶祝節日時，不忘要看緊家中寵物。

近日，北區運動場、秀茂坪邨和多個新界圍村，相繼懷疑有人違例燃放煙花爆竹，部分片段更被人上載社交平台，引起熱議。除了街坊的人身安全惹起關注，記者亦發現有不少關注動物的人士在網上貼文稱，有狗隻疑因居所附近燃放的煙花爆竹而受驚走失，當中大部分來自天水圍、元朗和屯門。

其中，在網上發出尋狗啟示的Rosa向《香港01》表示，本身兼獸醫護士和動物義工，自年三十始，已接獲至少3宗狗隻失蹤消息，包括在3日前收到有人在屯門藍地青磚圍發現一隻受驚的唐狗女，毛色黑白相間，懷疑是被附近放煙花燒炮竹嚇到，在家逃走出來，「牠當時非常擔驚受怕，手部有損傷，身上有蝨蛋」，惟至今其主人仍未聯絡她，目前只好暫託所任職診所，「如再無人認養，只好尋求新主人領養」。

Rosa據悉，走失的唐狗女疑一直被主人放養，又稱：「不少走失的狗隻皆被主人放養或放在花園，而主人沒有妥善縛好狗隻或封好圍欄，加上每逢農曆新年，經常有人違例燃放煙花爆竹，令狗隻受驚而走失」。她透露，據網上尋狗消息推算，新年期間有約30至50隻狗走失，「當中有不少餓得骨瘦如柴」，批評部分主人只顧慶祝節日，卻無視寵物安全和溫飽。