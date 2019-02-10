【西灣河爆水管】東區智管網進度如何？　區議員：署方無主動交代

西灣河凌晨有食水管爆裂，大量食水及泥沙從西灣河街流出，令附近一帶變成澤國，部分路面更出現下陷情況。水管爆裂近年時有發生，水務署為減少有關情況，已展開「智管網」的建設，惟當區區議員指，水務署一直未就區內建設智管網的事宜，向區議會作出交代。

水管爆裂，食水湧至街道各處，造成街坊不便之餘，不少店舖亦遭殃。東區區議員麥德正指，水務署現時已派人搶修。政府於2010年開始，已分階段展開「更換及修復水管計劃」，更換及修復各區管齡30年或以上的喉管，有關工程已於2015年底大致完成，麥德正亦指，西灣河附近的主要喉管都已完成更換，惟是次爆裂的一段喉管未有更換。「老化的不是大喉，而是橫街的水管，像這次爆水管，爆裂位置並非電車路、主要幹道。」麥表示，過往曾向署方反映有關問題，惟署方的回答被動：「即使我們反映橫街水管爆裂有上升趨勢，他們也是說要『爆到先知』。」

西灣河凌晨有食水管爆裂，不僅令附近一帶變成澤國，部路分面更出現下陷情況。(資料圖片/賴南秋攝）

為了更有效減低水管滲漏、爆裂的情況，水務署於2014年已展開建設「智管網」計劃，擬將供水管網分成約2000個獨立監測區域和水壓管理區域，監測水流量和水壓，並收集相關數據，以分析水管狀況。發展局局長黃偉綸在2017年回應立法會議員質詢時曾指，期望於五年內完成整個智管網，惟去年水務署評估，系統要到2023年才可全面設立及運作。署方現時已在各區設逾千個監測區域，系統曾於2017年監察到慈雲山毓華街、土瓜灣貴州街及長洲供水管網出現異常，使有關部門及早發現並修復滲漏水管。

翻查水務署於去年3月呈交至立法會的文件，截至2018年2月，東區已設有42個運作中的水壓管理及區域監測區域，另有5個當時仍在建造。據署方網站資料，署方於西區、中區、東區、西灣、九龍西及荃灣東主要供水區的食水分配系統，建造有關設施，並在2018年9月底完工。

水務署於去年呈交至立法會的文件指，截至2018年2月，東區已設有42個運作中的水壓管理及區域監測區域，另有5個當時仍在建造，有關工程於同年9月底完工。(水務署)

雖然東區已設有監測區域，但翻查東區區議會會議紀錄，未見太多和智管網有關的文件，麥德正直指，署方過往未就此與區議員討論及交待。「如果是水務署主動交代的話，在我印象中，我任內都沒有發生過。」他又指，水務署一向採用「聽喉」的方法，檢查水管狀況，惟他質疑此檢查方法的成效：「如果真的可以聽出問題，現在就不會搞成這樣了。」除了是次西灣河街爆喉外，上月太安街附近亦曾有水管爆裂，麥德正認為，署方應加強防範措施。

同區區議員梁穎敏亦指，過往區議會未就東區智管網的建設作特別討論：「因為過往區內都沒有大規模爆水管的意外發生。」她憶述，早前太古有水管出現滲漏情況，而水務署當時很快就找到是否與自己部門有關，認為效率上未有太大問題。不過，發生是次爆水管事件後，她指見到在預防爆水管的問題上，仍有進步的空間，故將於區議會上跟進有關事宜。