【為夏天做好準備】屯門多個泳灘齊升級　裝電子屏幕及飲水機　

雖然夏天仍未到，但屯門多個泳灘將進行改善工程。當區區議會日前討論區內泳灘的改善工程，根據文件顯示，當中蝴蝶灣泳灘及舊咖啡灣泳灘的舊式時鐘，將會更新為具有全球定位系統（GPS）及防水功能的電子時間顯示屏幕 ，而區內其他泳灘亦有不同程度的設備更新。

根據區議會文件，康文署上月提出建議，計劃於蝴蝶灣泳灘及舊咖啡灣泳灘安裝具備全球定位系統 (GPS)及防水的電子時間顯示，屏幕將會同時提供時間及溫度資料顯示。新的時間顯示更設有接收全球定位系統溫度感應器，除了自動更新時間，更會隨環境變化及時間更新溫度，泳客可以更清晰周遭溫度的變化。

舊咖啡灣泳灘將會安裝電子時間顯示屏幕，取代舊有的行針式時鐘。（資料圖片）

另外，署方亦計劃於黃金泳灘及青山灣泳灘額外增加兩組具製冷功能的飲水機。至於舊咖啡灣泳灘及新咖啡灣泳灘，其灘內的舊揚聲器部份組件經已損毀及老化，故康文署計劃更新揚聲器和音響組件，以改善廣播系統。

如區議會通過撥款，以上各項工程將會在今年5月起分階段展開，工程造價估計約142萬元，預期於2020年3月完工，料區內50萬名居民受惠。

蝴蝶灣泳灘同樣將會安裝電子時間顯示屏幕。（資料圖片）

屯門恆福區區議員朱順雅向《香港01》表示，屯門區議會日前（12日）就屯門區泳灘改善工程進行會議，討論過程順利，不過她認為需要與各政府部門進行良好溝通，以免工程延誤：「我提議要留意返黃金泳灘及青山灣泳灘的飲水機選址地點，亦提醒各部門可以協調得好啲，希望飲水機查驗完可以盡快畀泳客同市民享用。」