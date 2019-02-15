【生態污染】何文田偈油倒雨水渠　樹木亦中招　街坊：行為自私

「真是很自私！」有何文田街坊發現，有人疑自行在路邊更換汽車偈油（引擎潤滑油）後，竟貪一時之快，將廢偈油直接倒進坑渠，恐污油經雨水渠直接排入海，嚴重破壞生態環境。有業內人士表示，由於更換偈油涉及安全風險，並不鼓勵市民自行處理，而廢油需經由合資格回收商處置，否則若胡亂處置廢油，有機會被判入獄。

何文田街坊戴先生向《香港01》透露，日前早上約8時許，駕車送兒子上學，當到達何文田巴富街合一堂學校門口附近馬路邊時，發現路旁有多個汽車偈油空瓶和包裝盒。

戴先生遂上前查看，懷疑有人私下更換汽車偈油，並將一大袋裝滿廢汽車偈油的膠袋放在路邊，而膠袋旁更有一條「偈油路」，延至雨水渠渠口，就連附近的大樹附近亦「中招」，疑有人將處理廢偈油時，令油污漏入泥土，批評肇事者「毫無公德心，嚴重污染海洋和環境」。據悉，事發附近一帶為學校區，沒有車房，暫時未知肇事者身分。

戴先生稱，發現有人疑在何文田巴富街合一堂學校門口附近將廢偈油直接倒進坑渠。（受訪者提供）

據環保署資料，廢偈油屬化學廢物，含多種有毒化學物質，若不妥善處理，滲漏到附近渠道或泥土，污染環境及危害公眾健康。根據《廢物處置條例》任何人士於公眾地方棄置廢物，即屬違法。最高可被處罰款50萬元及監禁6個月。

經營汽車服務店6年的東主鄧先生向記者表示，任何人不應該將垃圾和油污直接倒進雨水渠，又指出政府嚴格規定車房要所有車房營運者及車輛維修業人士，須向署方登記為化學廢物產生者，妥善包裝、標識及存放化學廢物，並聘用持牌的化學廢物收集商，將廢物運往持牌的化學廢物處置設施處理。據現行《廢物處置（化學廢物）（一般）規例》，首次定罪最高可被處罰款20萬元和監禁6個月。

他續指，若市民自行更換偈油，亦應將舊偈油交由廢潤滑油收集商回收，「可透過油站和車房協助回收，但並非每間都願意提供服務，變相市民有多個藉口胡亂棄置，就算扔入垃圾桶亦會導致生態污染」，故此並不鼓勵市民自行更換汽車偈油。

環境署嚴格要求車房需妥善處理廢物污水。（資料圖片）

鄧先生指出，市面上，汽車偈油的價錢由約300元至1,000元不等，經由車房更換，整筆更換和維修費達2,000元至3,000元，現時不少人為求慳錢，透過網上教學自學更換汽車偈油，當中涉及不少風險，「他們始終是行外人，若零件未鎖好或上鏍絲力度不足，有機會導致漏油，恐產生意外，後果得不償失」。他又稱，過去不少人因自行更換偈油令汽車損壞，而要車房「執手尾」。

他補充，車房更換偈油時，服務亦包括更換風隔、冷氣隔和檢查車輛等，「現時不少歐洲車輛零件複雜，部分需要重置偈油保養時限，要由專業人士處理」。